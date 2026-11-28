Президент Володимир Зеленський у День пам'яті жертв Голодоморів провів паралель між злочинами радянської влади проти українців та нинішньою політикою Росії. Він наголосив, що Москва успадкувала ненависть до України й знову намагається знищити український народ.

Про це глава держави заявив у зверненні 28 листопада, яке опублікував у своєму телеграм-каналі.

Які голодомори пережили українці?

Зеленський нагадав, що українці пережили три масштабні хвилі голоду: у 1921–1923, 1932–1933 та 1946–1947 роках. Найстрашнішим із них президент назвав Голодомор-геноцид 1932–1933 років.

За його словами, тоталітарна система цілеспрямовано прирекла на голодну смерть мільйони невинних українців – дітей, жінок і чоловіків.

Згадувати боляче. Пробачити неможливо. І взагалі не існує слів, у які можна вкласти трагедію болю і мук, які українці були змушені прожити,

– сказав президент.

Як відбувалася церемонія вшанування жертв Голодомору / Фото Офісу Президента

Що Зеленський сказав про сучасну політику Росії?

Президент заявив, що прагнення знищити український народ, яке було властиве радянській тоталітарній системі, успадкувала Москва. За його словами, Росія знову намагається стерти Україну та українців, застосовуючи жорстокі методи.

Зеленський наголосив, що на українських землях, куди приходить Росія, не залишається життя. Він також заявив, що Росія не змінилася і продовжує нести смерть, руйнування та небезпеку для України й Європи.

Ми знову протидіємо кремлівським нелюдам, знову захищаємось від Росії, яка абсолютно не змінилась і несе в Україну та Європу смерть, лихо, тотальну ненависть і небезпеку всім вільним народам,

– сказав глава держави.

Він закликав українців бути єдиними в боротьбі проти російської агресії.

Коли запалюють свічки пам'яті жертв Голодоморів?

Зеленський нагадав про традицію вшанування загиблих під час голодоморів. 28 листопада о 16:00 українців закликали запалити свічки пам'яті у вікнах своїх осель.

Президент наголосив, що пам'ять про невинних жертв не повинна згаснути, а правду про злочини тоталітарного режиму не можна приховати.

Нагадаємо, раніше 24 Канал розповідав, як створювали Голодомор і що бачили іноземці у вимерлих українських селах.