Україна й Молдова можуть переконати жителів Придністров'я, – молдовський фахівець

Вирішити проблему Придністров'я можна не лише військовим шляхом. Є пропозиція домовитися з місцевою владою, щоб в регіоні нарешті запанував спокій та почався рух вперед. Це буде добре і для України, і для Молдови.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив доктор історії, директор Інституту ефективної політики (Молдова) Віталій Андрієвський. Він переконаний, що поки не варто спиратися на силовий варіант розв'язання проблеми з Придністров'ям. Адже є інший спосіб, як усе владнати.

До теми "Кримський сценарій" 2014 року: у Молдові назвали мету проросійських протестів

Що робити з Придністров'ям

Як вважає Андрієвський, керівництву Придністров'я потрібно зробити таку пропозицію, від якої воно не зможе відмовитися. Так можна буде швидше і простіше почати процес реінтеграції цього регіону з Молдовою.

Це вигідніше, ніж якщо все почне далі затягуватися, адже тоді вже буде реальним і військовий сценарій. А саму пропозицію мали б підготувати Молдова та Україна разом з ЄС та США. Звертатися варто не лише до керівництва регіону, але й до простого народу, де живуть і молдавани, і українці, і росіяни.

Зараз Придністров'я закрите з двох боків – Молдови та України. Весь імпорт та експорт регіону залежить від двох держав. Зараз дуже зручний період вирішити цю проблему. Але потрібна рішучість, політична воля та міжнародна підтримка,

– вважає Андрієвський.

Він переконаний, що зараз було б доцільно окреслити подальші перспективи керівництву Придністров'я. Йому здається, що там вже не налаштовані співпрацювати з Росією. І чекають на пропозицію від самої Молдови.

Як вирішити проблему з Придністров'ям: дивіться відео

Очевидно, що через певний час окупанти програють в Україні – і держава почне відроджуватися. Їй будуть потрібні ресурси, а, до прикладу, в Придністров'ї є і металургійний завод, і цементний тощо. Від цього регіон лише виграє та вийде з депресивного стану.

Якщо буде міжнародна допомога, Молдова разом з Україною могла б побудувати невелику АЕС, яка частково забезпечуватиме Одеську та Вінницьку області електроенергією і всю Молдову. І ще можна буде продавати на експорт. Багато проєктів. Треба пояснити і почати говорити з керівництвом Придністров'я. В мене таке відчуття, що вони вже не надіються на Росію,

– ділиться своїми думками Андрієвський.

Що відбувається в Молдові: коротко