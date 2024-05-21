Україні на "Рамштайні" пообіцяли допомогу з ППО: в чому головна проблема
Відбулась чергова зустріч у форматі "Рамштайн". Найголовніше стратегічне рішення - це допомога Україні з ППО, але тут є певні проблеми.
Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк висловив 24 Каналу думку, що надання кількох танків Leopard і БМП – ніяк стратегічно не вплине на ситуацію, на відміну від рішення про ППО. Тим часом у Київ прибула очільниця МЗС Німеччини.
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Надання систем ППО
Романюк розповів, що учасники "Рамштайну" погодились допомогли Україні з ППО. Однак та ж сама Німеччина, наприклад, не може виготивити для нас свої системи IRIS-T. Україні дуже необхідні Patriot. За 27 місяців війни США вже могли б з нуля виготовити ці системи, аби продати Україні, але такого рішення не було й немає.
Позиція США досі незрозуміла. Остін забороняє удари західними ракетами по території Росії і сподівається, що Україна буде дотримуватись цього, попри звернення Президента України, Верховного Головнокомандувача, дозволити обстрілювати Україні виключно російські військові об'єкти на ворожій території,
– зазначив голова громадської організації "Україна в НАТО".
Рішення щодо "закриття українського неба"
За його словами, було б так само непогано нарешті вирішити питання з тим, аби Захід також збивав ракети над Україною. Західні пілоти F-16 з території сусідніх країн могли б закрити хоча б прикордонні області. Або взагалі літати над усією територією України, і це ніяк не впливало б на "посилення ескалації", якого на Заході так бояться.
"Усі червоні лінії, крім ядерної зброї, вже давно перейдені. Немає вже ніяких червоних ліній. Ми вже взагалі воюємо в червоній фарбі, в цистерні з червоною фарбою. Треба припинити говорити про ці червоні лінії. Вони можуть бути застосовані тільки щодо тактичної ядерної зброї", – зазначив Романюк.
Військова допомога США: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський, що кожне рішення про допомогу від союзників запізнюється на рік. Він пропонує Заходу збивати ракети над Україною.
- Зеленський також розповів, як просуваються перемовини про надання дозволу щодо ударів західною зброєю по російській території. "Поки нічого позитивного нема", – зазначив він.
- США постачатимуть зброю Україні, поки окупанти не виведуть війська. Україна хоче бити американською зброєю по російській території, але поки зрушень у цьому питанні немає.