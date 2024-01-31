Експеримент над населенням: чому в Росії фактично не працює мобільний інтернет

У Росії масово відключають мобільний інтернет. Так перевіряють те, як у випадку "надзвичайної ситуації" можна закрити доступ до онлайн-комунікації людей.

Такі експерименти проводять на бурятах та якутах. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що це роблять у регіонах, які не дуже сильно впливають у політичному сенсі.

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"На них проводиться жахливий соціальний експеримент – "відрублення" інтернету", – сказав Гудков.

Так у країні-агресорці хочуть подивитися на те, що робитиме молодь без доступу до мережі. А також домогосподарки, які користуються інтернетом та дивляться там різний контент.

Мета одна – "відрубити". Подивитися, яка буде реакція населення. Буде бунт чи не буде бунту,

– наголосив російський опозиційний політик.

В Росії проблеми з мережею