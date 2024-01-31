Експеримент над населенням: чому в Росії фактично не працює мобільний інтернет
У Росії масово відключають мобільний інтернет. Так перевіряють те, як у випадку "надзвичайної ситуації" можна закрити доступ до онлайн-комунікації людей.
Такі експерименти проводять на бурятах та якутах. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що це роблять у регіонах, які не дуже сильно впливають у політичному сенсі.
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"На них проводиться жахливий соціальний експеримент – "відрублення" інтернету", – сказав Гудков.
Так у країні-агресорці хочуть подивитися на те, що робитиме молодь без доступу до мережі. А також домогосподарки, які користуються інтернетом та дивляться там різний контент.
Мета одна – "відрубити". Подивитися, яка буде реакція населення. Буде бунт чи не буде бунту,
– наголосив російський опозиційний політик.
В Росії проблеми з мережею
- Ввечері 30 січня у росіян виникли проблеми з інтернетом по всій країні-агресорці. Профільні російські телеграм-канали повідомляли про "масштабну поломку" в доменній зоні.
- Таке відключення відбулося після того, як російська влада заявила про плани перевести усіх користувачів мережі на національний DNS-сервер. Якщо таке зроблять, то дані з IP-адресами користувачів фіксуватимуться та передаватимуться.
- Окрім того, через атаки українськими БпЛА у Росії почали відключати мобільний інтернет. Хоча офіційно оператори зазначають, що це все нібито "переналаштування частот".
- Тим часом ГУР МО провело кібератаку сервера міноборони Росії. Його використовували для спецзв'язку. Унаслідок операції обмін даними між російськими підрозділами припинився.
- Також постраждала компанія IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадження інформаційних систем у промисловості Росії. Українські розвідники знищили усю її ІТ-інфраструктуру. Компанія втратила понад 60 терабайтів, десятки серверів та баз даних.