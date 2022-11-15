"Замерзаємо, SOS": люди у Маріуполі на стінах власних будинків благають про допомогу

15 листопада 2022 , 14:04
Читать новость на русском

Джерело:

Маріупольська міська рада

У Маріуполі люди, які живуть під російською окупацією, благають про допомогу. Жителі міста досі живуть не лише без опалення, але й без вікон.

У Маріуполі все більше написів з "криком" про допомогу. Так, мешканці будинку по вулиці Гагаріна, 3, намагаються достукатися до окупаційної влади.

Цікаво ЗСУ взимку можуть звільнити Маріуполь та Мелітополь: яка стратегічна роль цих міст для України

Маріупольці живуть без вікон

Люди доведені до відчаю, оскільки скоро зима, а умови проживання у місті просто жахливі. Вони живуть без опалення та вікон, але "адміністрація міста" ігнорує ці проблеми. Тому мешканці будинків вже кричать про допомогу.

Маріупольці благають про допомогу / Фото міська рада Маріуполя

Таких написів стає все більше. Вони демонструють справжнє ставлення росіян до маріупольців. 

Люди пишуть написи на стінах, аби привернути увагу "влади" / Фото міська рада Маріуполя

За даними Маріупольської міськради, уже навіть проросійські активісти кажуть, що в Маріуполі відбувається великий злочин проти людей: частина маріупольців можуть померти від холоду.

Коли звільнять Маріуполь: прогнози експертів

Важливо – Оприлюднили підсумки першого дня саміту G20: дивіться відео

 

Автор: Анна Романюк