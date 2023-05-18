Згребли всіх у купу й кинули в останній бій, – боєць ЗСУ розповів про проблеми у ПВК "Вагнера"

Останні заяви ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина про те, що в нього закінчуються вагнерівці, що немає снарядів, і тому його приватна армія буде відступати, лунають майже щодня.

Лейтенант батальйону "Свобода" Нацгвардії України Роман Конон розповів на 24 Каналу про те, що ще взимку ПВК "Вагнера" була розбита понад на 80%. Це є терористичне угруповання, і дуже скоро воно зникне з лиця землі.

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У вагнерівців великі проблеми

Він зазначив, що зараз їх всіх згребли в купу й кинули в останній бій. Також на вагнерівців навісили по три пов'язки, що означає: вони смертники та не підлягають евакуації, тому що тяжко хворі.

Звертати увагу на скиглення "кухаря Путіна" не можна, адже його заяви в більшості своїй – ІПСО,

– зауважив лейтенант батальйону "Свобода".

Наразі у них є величезні проблеми. ПВК "Вагнера", на його думку, фактично розбита. Але її доукомплектували зеками.

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У ПВК "Вагнера" є дуже невелика категорія підготовлених бійців. Але все ж таки їхня більшість – зеки, неблагонадійні елементи. Або ж тяжко хворі, якими розміновували і закидали їми наші позиції,

– пояснив Конон.

Ворога потрібно ненавидіти, його потрібно знищувати, але його, на думку військового, не можна недооцінювати.

"Так само з "вагнерами": їх потрібно знищувати, потрібно розуміти їхню проблематику, та все ж таки не можна недооцінювати. Це невеликий контингент, але він все ж таки є", – наголосив Конон.

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