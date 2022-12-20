Росія цінує своє м'ясо: у Казані мобілізували чоловіка, який задихається уві сні через хворобу

Росія дуже добре відома тим, наскільки вона цінує життя своїх громадян, й яку вагу вони для неї мають. Доказів цьому уже було безліч, і ось черговий з них.

Нещодавно у Казані мобілізували чоловіка, який через хворобу задихається уві сні. Про це повідомили у мережі, повідомляє 24 канал.

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Проблеми зі здоров'ям – не причина не віддавати життя за Путіна

Що іронічно, слюсар у казанському "Водоканалі" Павло Нікулін, якого й мобілізували, пішов до військкомату для отримання броні від цієї ж мобілізації. Однак натомість він отримав повістку та направлення на полігон навіть без проходження медкомісії.

І це при тому, що діагноз у нього не "свіжий", про проблеми зі здоров'ям відомо ще з 2018 року. Так, у нього 4 роки назад діагностували апное – порушення дихання, через яке кисень в організмі падає вдвічі нижче за норму. Однак медики, які проводили нове обстеження, не побачили проблем та повернули чоловіка назад до армії. А й правда, якщо в пакет скоро, то яка різниця, що там зі здоров'ям.

Медики навіть не намагалися допомогти

Так, через це захворювання чоловік змушений спати зі спеціальним апаратом, регулярно спостерігатися у сомнолога та приймати низку препаратів. Однак, як зазначили у мережі, медиків із цією спеціалізацією у військових частинах немає. Тому дружина мобілізованого добилася для нього обстеження в Іжевську.

І хоч росіянам могло здатися, що все налагодиться, лікарська комісія в Іжевську привласнила призовникові категорію А.

Категорія А в Росії – це категорія, яка зазначає, що призовник придатний до військової служби, абсолютно здоровий і не має жодних проблем зі здоров'ям.

Також медкомісія відмовилася відправляти чоловіка до сомнолога. Причина в тому, що це платний фахівець, а вони таким "не довіряють". Ба більше, передати апарат для сну дружина теж не змогла, бо начальник медсанчастини заявив, що "не стежитиме за цим". Тож тепер чоловік, за словами його дружини, задихається щоночі. Так, минулого тижня рівень кисню в його крові впав до 36% при нормі 95%.

Проблеми росіян