Російське командування всіма силами намагається приховати проблеми, які наразі наявні серед особового складу своєї армії. Однією з таких проблем є масове дезертирство солдатів країни-агресорки.

Крім того, російське військово-політичне керівництво намагається приховати інформацію щодо злочинів різного характеру скоєних збройними силами Росії. Також це стосується і фактів, що свідчать про деморалізацію російського особового складу.

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Росіяни масово дезертують зі своєї армії

У Центрі національного спротиву, посилаючись на власні джерела, зазначили, що у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії рекордна кількість російських солдатів потрапили під суд за втечу зі служби. Так, за 2023 рік більш ніж 5 тисяч судових справ стосувались самовільного залишення військових частин країни-агресорки після початку мобілізації у вересні 2022 року.

Велика кількість вироків стосувалась дезертирства, а також невиконання наказів вищого командування,

– зазначили у ЦНС.

Експерти також зазначили, що відповідна ситуація приховується на всіх рівнях влади в Росії. Оскільки такі випадки є масовими й стосуються російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Сходу і Півдня України.

У Росії бізнес незадоволений діями військових

У Центрі національного спротиву розповіли, що російський місцевий бізнес незадоволений діями своїх збройних сил. Зокрема, це сталося через те, що російські солдати наражають прикордоння на невиправдану небезпеку.

Так, за даними ЦНС, Тьоткінському цукровому заводу, розташованого в Курській області, за рішенням арбітражного суду Москви відмовили у стягненні з міноборони Росії збитків. Міністерство завдало цих збитків підприємству за перші три місяці з початку вторгнення в Україну.

Водночас російська окупаційна влада продовжує чинити злочини на тимчасово окупованих територіях нашої держави. У ЦНС зазначили, що Росія вже створила базу "нелояльних" українців в окупації, куди увійшли понад 100 тисяч громадян нашої держави.