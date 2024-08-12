Погано підготовлені та дезорганізовані бійці: з якими ще проблемами стикається ворог на Курщині

Російські війська стикаються з чималою кількістю проблем на Курському напрямку. Зокрема, аналітики акцентують на поганій підготовці та дезорганізації ворожих бійців.

Сили Кремля, які намагаються відповісти на прорив у Курській області, є поспішно зібраними та неоднорідними. На думку експертів, вони не відповідають заявленій чисельності та погано підготовлені до створення структур командування та контролю.

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Проблеми російської армії на Курщині

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що росіяни перекинули 10 або 11 батальйонів з різних напрямків до Курської області. Проте ці підрозділи, вочевидь, не мають необхідної чисельності, що лише посилює дезорганізацію.

Російські сили погано підготовлені для створення структур спільного командування та управління, необхідних для координації операцій,

– пишуть в Інституті вивчення війни.

За словами аналітиків, ворожі бійці відправляють на Курський напрямок батальйони, а не повні бригади чи полки, що ускладнює швидке встановлення ефективного командування та контролю.

Крім того, експерти вказують, що російські підрозділи регулярно перекидають через лінію фронту батальйони, які часто мають нестачу особового складу та матеріально-технічних засобів.

ISW припускає, що плутанина стосовно статусу російських призовників, які беруть участь у боях у Курській області, є наслідком неефективного командування та контролю. Російські сили намагаються зібрати призовників, щоб повернути їх до своїх підрозділів.

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Слід додати, що швидкий маневр рейдових груп сил у Бєловському районі свідчить про те, що росіяни вздовж міжнародного кордону залишаються погано підготовленими до відповіді на подальші прориви кордону.