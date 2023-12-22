У них є проблеми, – військовий експерт розповів про особливості мобілізації росіян

Як би не намагалися російські пропагандисти бити себе в груди й кричати, що "патєрь нєт" й проблем з мобілізацією нібито немає, але від правди не втекти. Днями у мережі зʼявилися шокуючі кадри, зняті в Абхазії в одній з військових частин Росії.

На відео видно, як поранених російських солдатів у кайданках заштовхують в автомобіль й відправляють на війну в Україну. В ефірі 24 Каналу військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман припустив, що чекає на росіян після президентських виборів навесні 2024 року.

Читайте також Які у Кремля плани щодо російської армії: Коваленко проаналізував заяви Шойгу та Путіна

"У них (росіян – 24 Канал) є проблеми, але до президентських виборів, які відбудуться навесні 2024 року, Владімір Путін не оголошуватиме мобілізацію", – мовив ветеран російсько-української війни.

Посилення мобілізації в Росії

Єдиний спосіб для росіян утримати лінію фронту – так звані "м'ясні" штурми. Саме тому російські загарбники використовують велику кількість людей як "гарматне м'ясо".

Всіх, кого тільки можна, навіть хворих або людей з ампутованими кінцівками, кидатимуть на фронт для того, щоб підтримувати ситуацію з невеличкими успіхами. Головне, щоб без великих поразок,

– зазначив Гетьман.

Принаймні до березня 2024 року для Путіна головне не мати великих поразок на фронті та не отримати чергових ляпасів від Збройних Сил України. Ні для кого не секрет, що наступним "новим" президентом країни-агресора стане Владімір Путін, але зараз Кремлю не потрібний зайвий галас.

Мобілізація на Росії, звісно, буде. Вона вже посилилася,

– майор запасу ЗСУ.

За даними Головного управління розвідки, щомісячно росіяни долучають понад 20 тисяч людей під час прихованої мобілізації. Зараз у Росії щодня мобілізовують 1000 – 1200 людей. Тобто понад 30 тисяч людей щомісячно.

"Окупанти тягнутимуть з віддалених регіонів Росії солдатів, а також з квазі республік "ЛДНР". Зараз людей, які чекали "русську вєсну", попри те, що мають вони не мають російського паспорта, мобілізовуватимуть й відразу відправлятимуть на лінію фронту. Тепер у них немає вибору", – додав Гетьман.

Часткова мобілізація в Росії: останні новини