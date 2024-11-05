Може спалахнути в будь-який момент: які проблеми серйозно загострились в Росії

Справи в Кремлі йдуть не найкращим чином, що усвідомлює і Владімір Путін. В Росії загострюють різні проблеми, через що країна в один момент може просто вибухнути.

Мовиться про проблеми з економікою, мобілізацією, суперечки між росіянами та іншими національностями, які живуть в країні. Про це 24 Каналу розповів публіцист, громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що через це Кремль хотів би "красиво" закінчити війну.

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Які проблеми серйозно загострились в Росії

За словами публіциста, справи в Росії йдуть не надто "солодко", якби того хотілось Кремлю. Розколи відбуваються всюди – в суспільстві та в елітах.

Сьогодня Росія може спалахнути в будь-який момент, бо те, що вилізло на зовні, в протистоянні слов'ян і не слов'ян викликає враження, що називається "зараз почнеться",

– зауважив він.

Публіцист пояснив, що Росія вже давно живе в стані розірваності, де є росіяни і не росіяни. Тепер ця проблема сильно загострилась. Для прикладу, є Рамзан Кадиров, який багато чого собі дозволяє робити і який утримує велику частку бізнесу в Москві та в інших великих містах Росії.

Він розповсюджує цю ненависть, її помагає розповсюджувати і ця практика, коли ставиться питання про те, що "в нас руській мір, ми несем все рускоє",

– зазначив Мурзагулов.

Крім того, країна-агресорка має великі проблеми з мобілізацією, в російській армії воюють маргінали, які роблять це нездало і воюють виключно за гроші. Кремль та російські еліти вже самі це визнають, але ж такий тип людей теж скоро закінчиться. Через це Росія вже залучила й війська з Північної Кореї.

Є розуміння, що війна коли-небудь закінчиться, що треба буде оголосити "велику перемогу", вони це зроблять, навіть якщо здадуть всі землі прямо зараз,

– наголосив публіцист.

Ба більше, Росія розуміє, що її економіка теж не витримає довготривалу війну. Економічні проблеми в росіян вже присутні, наприклад, є нестача в магазинах продуктів харчування.

"У них (росіян – 24 Канал) не має бажання воювати ще 20 років. Вони просто не знають, як це все "гарно" закінчити", – додав Мурзагулов.

До речі, голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова вважає, що якщо Путіна не зупинити в Україні, він може піти далі в Європу.