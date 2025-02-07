У Росії є проблема, яка може підштовхнути Путіна до перемовин щодо завершення війни

У Кремлі стверджують, що начебто готові до перемовин, проте висувають неприйнятні для України умови. Зокрема, Владімір Путін вимагає капітуляції нашої держави, хоча Росія зараз не у найкращому становищі, щоб говорити про це.

Таку думку 24 Каналу висловив політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зазначивши, що Кремлю може вистачити ресурсів для ведення війни лише до 2025 року. Якщо Дональд Трамп продовжить свою політику щодо країни-агресорки, зокрема впливатиме на відносини між Росією та Китаєм і сприятиме зменшенню доходів із продажу нафти та газу, то це серйозно вдарить по окупантах.

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Тиск на Росію

Путін розуміє, що Росія, завдяки світовим санкціям, є ізольованою. Країна-агресорка опинилась у величезній кризі.

Важливо! Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен наголосила на важливості боротьби з нелегальним експортом нафти та газу, що допомагає Росії обходити обмеження. Тим часом економічна ситуація в Росії погіршується: ключова ставка зросла до 21%, а прогнозоване зростання ВВП у 2025 році може впасти до 0,5 – 1%.

За словами Андрія Городницького, російські банки через внутрішні кредити ледь тримаються на плаву. Отримувати інвестиції чи позики зовні вони не можуть.

У Росії виникає величезна проблема, щоб фінансувати цю війну. Звичайно, окупанти ще тримаються, але довго проводити бойові дії великих масштабів вони уже не мають можливості. Цей час для них спливає дуже швидко,

– сказав він.

Хитрий план Путіна

Політичний експерт припустив, що саме тому Путін говорить про бажання йти на перемовини, адже інших варіантів у Росії немає. Окупантам потрібно перепочити, щоб Захід зняв із них санкції, а гроші продовжили надходити в країну.

У Росії, ймовірно, розраховують, що у майбутньому вдасться створити тісні зв'язки із Китаєм, щоб зробити Пекін ще надійнішим союзником.

Китай може знову почати заробляти величезні кошти на супер сучасних технологіях, у які там вкладалися протягом останніх 15 років. Тому Росія намагатиметься переконати Китай, що вони начебто мають разом діяти на різних фронтах,

– висловися Андрій Городницький.