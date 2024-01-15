Усе іде на фронт прямо з конвеєра, – ГУР про проблеми росіян з озброєнням

Росія наразі намагається збільшити виробництво зброї та озброєння, щоб далі вести агресивну війну проти нашої держави. Водночас російська влада стикається зі значними проблемами у цьому питанні.

Зокрема, армія країни-агресорки не може наразі накопичувати багато озброєння. Тому вся зброя, яку наразі виробляють, одразу відправляють на потреби фронту.

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У росіян вичерпуються запаси озброєння

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький наголосив, що все, що наразі росіяни відправляють на фронт і застосовують проти України те, що виготовили за останній час. Тому у розвідці не бачать, щоб Москва суттєво наростила кількість озброєння та обсяги виготовлення зброї й військової техніки.

Водночас Скібіцький підкреслив, що підтвердженням факту нестачі зброї у Росії слугує закупівля боєприпасів у Ірану, Північної Кореї, а також вивезення майже всіх боєприпасів зі складів Білорусі.

Представник розвідки зауважив, що Москва намагається зберігати стратегічний резерв своїх ракет на рівні 30%.

Якщо говорити про випущені крилаті ракети, то під час атак фіксувались вироби III, IV кварталу 2023 року випуску. Це вкотре свідчить про те, що в них запаси не дуже великі, і те, що виробляється, відразу застосовується проти нашої держави,

– зазначив він.

Росія також застосовує проти України "Шахеди" з конвеєра

За словами Скібіцького, наразі Росія навчилася виготовляти корпуси для дронів-камікадзе типу "Шахед", а також організувала дві виробничі лінії у місті Єлабуга, де збирає безпілотники із власних та завезених елементів.

Він також сказав, що Кремль намагається до 2026 року вийти на повний, замкнений цикл виробництва "Шахедів" на території Росії.

"Я не впевнений, що їм вдасться замінити або знайти російський аналог, наприклад, електронної бази – мікросхем, чипів тощо. Але стартери, корпус, бойову частину, двигуни, інші елементи навігаційної системи на сьогодні Росія здатна виготовляти", – наголосив представник розвідки.

Скібіцький також уточнив, що в грудні 2023 року Росія загалом випустила по нашій території приблизно 770 – 780 "Шахедів". Однак він зауважив, що це місяць показав, що навіть якщо у ворога і були якісь запаси, то вони вичерпуються, і всі безпілотники, які запускають росіяни, буквально надходять з конвеєра.