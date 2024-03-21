Усе не так "чудесно": у Зеленського назвали проблеми Росії з ракетами

У Росії не все так "чудесно" з військовим виробництвом, як про це намагаються періодично казати. Водночас країна-агресорка має компенсувати дефіцит ракет та снарядів завдяки своїм партнерам – Північній Кореї та Ірану. Утім союзники України говорять про цей "феномен" обережно.

Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що ворог витрачає на закупівлю озброєння практично весь федеральний бюджет. Водночас у росіян є проблеми.

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"Не все так "чудесно", як пробують періодично публікувати й казати, що "Росія повністю перебудувалась, перейшла на мілітарні рейки". Так, вони це роблять, безумовно. Вони не можуть це нарощувати нескінченно", – наголосив Подоляк.

Три глобальні проблеми

Повне інтерв'ю з радником голови ОПУ Михайлом Подоляком дивіться на ютубі 24 Каналу о 21:00. Дочекайтеся!

Радник голови ОПУ додав, що Україна воює одразу з трьома глобальними проблемами, які накопичувалися десятиріччями. Перша з них – це Росія, яка хоче домінувати й змінити глобальні правила.

Друга – Північна Корея. Це, як зазначив Михайло Подоляк, абсолютно мілітарна країна з неадекватною поведінкою на глобальній арені. При цьому це очевидно не лише на Корейському півострові. Третя проблема – Іран.

Ці три проблеми не розв'язувались. Були санкції, були заяви, але нині вони об'єднались і використовують об'єднаний ресурс для атаки на одну країну. І було б бажано нашим партнерам усвідомити, що через Україну можна нарешті розв'язати ці три ключові застарілі проблеми,

– переконаний радник голови ОПУ.

Тобто "обнулити" воєнні потенціали Росії, Ірану та Північної Кореї. Так, вважає Подоляк, можна суттєво стабілізувати глобальні відносини.

Росія та її союзники