Більше літати ніде: російські авіакомпанії просять дозволити рейси над Сирією
Літаки Росії, які летять до Єгипту, попросили Росавіацію зняти заборону на польоти через Сирію. Авіакомпанії не відпрявляли свої рейси туди майже десять років через громадянську війну в країні.
Як повідомляють російські ЗМІ, це пов'язано з тим, що Туреччина, Саудівська Аравія, Йорданія, Еритрея та Ємен відмовилися пускати у свій повітряний простір російські літаки. Проблеми виникли у компаній NordWind та афілійованих з нею "Ікара" та iFly, передає 24 канал.
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Що цьому передувало
Ще у квітні 2013 року Росавіація заборонила польоти над Сирією через повідомлення про загрозу ракетного обстрілу літака NordWind, який прямував з Єгипту до Казані.
Проте нещодавно, на прохання російських авіакомпаній, Росавіація звернулася до МЗС з цього питання. Там заявили, що на Смоленській площі "не заперечують".
Але погодити рішення ще потрібно з Міноборони. За словами віцепрезидента Російського союзу туріндустрії Дмитра Горіна, якщо перевізники не отримають дозволу літати через Сирію, інших варіантів вони не матимуть.
Це, зокрема, зумовить коригування цін на перельоти. Також виникнуть складнощі з поверненням з Єгипту приблизно у 3 тисяч росіян.
В Росії може літати лише "бавовна": останні новини
- Ввечері 14 грудня "Бавовонятко" завітало до Курська, припускають, що на аеродром. Однак губернатор Курської області поспішив заспокоїти росіян та повідомив, що вибухи – це наслідок роботи систем ППО над регіоном. Збили ж вони щонайменше три "ворожі ракети".
- Також "бавовна" навідалася до нафтобази в Ангарську. Спочатку був потужний вибух, після якого спалахнула чимала пожежа. Відомо про постраждалих і загиблих.
- У той же день неспокійно було й у Ростовській області. Там підірвали колії, якими йшли ешелони російської військової техніки. Зауважимо, що про підрив на залізниці заявили у легіоні "Свобода Росії". І хоч сам легіон не взяв на себе відповідальність за це, він відзначив, що до вибуху причетні "невідомі патріоти".