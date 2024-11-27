Атака на Тернопільщину: у регіоні досі можуть виникати проблеми зі зв'язком та інтернетом

Попередньої ночі росіяни атакували об'єкт енергетичної інфраструктури у Тернопільській області. Через це частина базових станцій компанії "Київстар" опинилася без живлення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу мобільного оператора у коментарі Суспільному.

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Що відомо про проблеми зі зв'язком на Тернопільщині

Згідно з оприлюдненою інформацією, для підтримки роботи мережі з 5 ранку залучили 12 мобільних і 3 стаціонарних генератори. Втім, навіть попри це частина абонентів може відчувати проблеми з голосовим зв’язком та інтернетом. Наразі спеціалісти намагаються виправити ситуацію.

Фахівці компанії продовжують виконувати всі заходи для підтримки функціонування мережі до повного відновлення електропостачання базових станцій,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 26 листопада російські війська атакували об’єкт енергетичної інфраструктури, який забезпечував електропостачання значної частини Тернопільскої області. Відомо, що внаслідок атаки спочатку було знеструмлено 70 відсотків території охоплення.

Пізніше, вже ввечері, мер Тернополя звернувся до містян з важливим повідомленням. Він попросив тернополян бути максимально обережними на дорогах через ситуацію з електропостачанням, оскільки вуличне освітлення працювали лише на основних магістралях.