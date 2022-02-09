Хочуть взяти реванш за поразку СРСР у холодній війні, – Кулеба про війська Росії біля України

Дмитро Кулеба заявив, що нині Росія намагається взяти реванш за поразку СРСР у холодній війні. За його словами, єдиною дієвою стратегією буде готовність Європи до жорсткої відповіді.

Про це очільник Міністерства закордонних справ повідомив під час брифінгу зі своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом Буено, який відбувся у середу, 9 лютого.

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Без перебільшення, Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у холодній війні. Тому сьогодні мовиться про захист всієї безпекової архітектури Європи,

– сказав Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ зазначив: "Від того, як велика європейська спільнота пройде цю кризу, залежить майбутнє безпеки Європи та кожної окремої країни Європейського Союзу".

Глава МЗС також наголосив, що єдиною дієвою стратегією подолання російської безпекової кризи є ефективне стримування Кремля завдяки єдності, принциповості та готовності до жорстких дій.

Війська Росії біля кордонів України

Олексій Резніков раніше запевнив, що ймовірність нового вторгнення Росії в Україну – низька.

Водночас він розповів, що поблизу наших кордонів розташовані приблизно 140 тисяч російських військових. Однак, за словами глави Міноборони, ударних груп там немає.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.