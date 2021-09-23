Прочісують понад 400 гектарів: на Київщині тривають пошуки причетних до замаху на Шефіра

23 вересня 2021 , 17:33
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Джерело:

Поліція Київської області

На Київщині 22 вересня невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра. Правоохоронці розгорнули масштабну спецоперацію з пошуку злочинців.

Поліція Київщини разом із Нацгвардією та працівниками ДСНС обстежують понад 430 гектарів лісу та відпрацьовують найближчі до місця скоєння злочину населені пункти. Розпочали також огляд найближчих водойм.

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Водночас оперативники карного розшуку та слідчі продовжують збір інформації, опитують свідків.

  • Перевіряються можливі шляхи відходу стрілка;
  • Відпрацьовуються транспортні засоби, які пересувались у радіусі місця скоєння злочину.

Вилучені з місця події гільзи скеровано для проведення відповідних експертиз. Продовжується також детальне обстеження експертами автомобіля потерпілого,
– додали правоохоронці.

На Київщині тривають пошуки причетних до замаху на Шефіра / Фото телеграм-каналу "Алярм"

Обстріл авто Шефіра: коротко

У Київські області тривають пошуки причетних до замаху на Шефіра: дивіться відео

Автор: Олег Васьків