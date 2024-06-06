Продавали комплектувальні ВПК Росії: ДБР викрило схему, яку організував екснардеп

Державне бюро розслідувань продовжує викривати схеми, які можуть нашкодити Україні. Цього разу вдалося затримати колишнього народного депутата та керівника концерну.

Судитимуть власників та топменеджмент концерну, який продавав комплектувальні російському ВПК після початку повномасштабного вторгнення Росії. Їм інкримінують створення злочинної організації та допомогу державі-агресору.

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Злочинну схему організував член Партії регіонів

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно 7 осіб – власників та топменеджменту концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК.

Під час розслідування вдалося встановити, що організував злочинну схему колишній народний депутат України – член Партії регіонів. Промислово-інноваційна група компаній його родини з 2014 року забезпечувала держпідприємства Росії та Білорусі високоефективним та енергозберігаючим обладнанням.

Воно необхідне для функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних, транспортних підприємств та інших структур оборонно-промислового комплексу країни-агресора.

Після початку повномасштабного вторгнення власники продовжили співпрацю з агресором. Серед учасників злочинної організації – близькі родичі екснардепа, менеджмент промислово-інноваційної групи компаній та громадяни Росії.

Вони налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські підставні фірми. Ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб закордонних фірм. З 24 лютого 2022 року за цією схемою поставлено деталей щонайменше на 190 мільйонів гривень. Після одержання стратегічної продукції "посередники" переправляли її в Росію.

Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.

Чотирьох учасників злочинної групи також розшукували.

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