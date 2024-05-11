Держдеп США схвалив терміновий продаж Україні трьох HIMARS

Держдеп США схвалив терміновий продаж трьох високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS Україні. За них Сполученим Штатам заплатить Німеччина.

Про рішення міністр оборони країни Борис Пісторіус оголосив 9 травня, перебуваючи з візитом у Вашингтоні. Вартість техніки орієнтовно 30 мільйонів доларів.

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Що відомо про 3 HIMARS для України

У п'ятницю (10 травня – 24 Канал) Держдеп схвалив запропонований екстрений продаж HIMARS Україні за орієнтовно 30 мільйонів доларів,

– повідомили журналісти.

За їхніми даними, держсекретар Ентоні Блінкен пояснив, що є надзвичайна ситуація, яка потребує "негайного продажу" Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS. Системи надходитимуть з армійського арсеналу Сполучених Штатів.

Що цьому передувало