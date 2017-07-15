Абсолютно нова версія і правила: чому в США запускають власний TikTok

За останні роки TikTok із розважального застосунку для підлітків перетворився на символ геополітичної напруги між США та Китаєм. Американська влада, занепокоєна впливом Пекіна на популярну платформу, не раз намагалася або примусити її продати, або заборонити повністю. Водночас TikTok став справжнім цифровим майданчиком для десятків мільйонів американців – від школярів до малого бізнесу.

Питання продажу додатку знову опинилося в центрі уваги, але тепер мова вже не про просту передачу частки власності, а про створення абсолютно нової версії TikTok для США. Запуск "американського TikTok" може відбутися вже у вересні. І хоча ByteDance, як і раніше, мовчить, аналітики говорять про майбутні зміни, які можуть докорінно трансформувати користувацький досвід: новий алгоритм, нові правила взаємодії, обмеження на глобальний контент – і, можливо, розрив із материнською екосистемою.

У матеріалі 24 Каналу читайте про те, як застосунок, що починався як платформа для танців під музику, став інструментом великих політичних рішень, а також як США намагаються отримати контроль над TikTok.

Новий TikTok для США: що відомо?

Продаж TikTok у США неминуче супроводжуватиметься радикальними змінами, зокрема, американці, ймовірно, отримають окрему версію застосунку, яку доведеться завантажувати наново. І цей новий TikTok може відчутно відрізнятися від звичного – як ззовні, так і за змістом.

Президент Дональд Трамп, який тричі вже відкладав виконання закону про обов’язковий продаж TikTok або його блокування в США, тепер заявляє: покупець знайдений. Тим часом, за даними The Information, ByteDance вже працює над абсолютно новою версією TikTok, створеною спеціально для американського ринку, і її запуск може відбутися вже 5 вересня.

Ідея створення окремої версії не надто дивує. По-перше, головне питання – алгоритм "For You", тобто "секретна зброя" TikTok, яка відповідає за підбір відео.

Китай неодноразово заявляв, що не дозволить передавати цей алгоритм новому власнику. А отже, новий американський TikTok змушений буде створити власний алгоритм з нуля.

У самій компанії TikTok ситуацію не коментують, а CNN стверджує, що наразі не змогла незалежно підтвердити достовірність інформації.

Згідно з джерелами The Information, новий застосунок запуститься в день, коли стару версію TikTok буде вилучено з американських App Store. Водночас, американці ймовірно зможуть користуватися наявною версією ще до березня 2026 року. Хоча, як зазначають джерела, графік ще може змінитися.

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Водночас, перенесення профілів користувачів і збереженого контенту до нового застосунку може виявитися технічно складним завданням. До того ж, імовірно, американські користувачі втратять можливість повноцінно взаємодіяти з контентом з інших країн, і навпаки. А це – один із найцінніших аспектів TikTok як глобальної платформи.

Цікаво, що ще в січні цього року представник TikTok переконував Верховний суд, що створення окремого застосунку "займе багато років" і що нова версія буде "фундаментально іншою" за контентом. І хоча компанія тепер таки працює над окремим застосунком, сам аргумент про відмінність "американського TikTok" лишається справедливим.

У позові 2023 року TikTok попереджав: у разі розриву з ByteDance, американський TikTok перетвориться на ізольований острів, позбавлений доступу до глобальної екосистеми, що зробить його менш конкурентним. Верховний суд усе ж визнав конституційність закону, що вимагає продажу або заборони.

Перший удар Трампа: наказ заборонити або продати (2020)

Епопея із продажем TikTok у США триває вже майже пʼять років. Президент Дональд Трамп у серпні 2020 року під час своєї першої каденції розпочав наступ на TikTok, видавши два надзвичайні укази.

Перший забороняв американським компаніям будь-які угоди з ByteDance (власником TikTok), фактично спрямовуючись на блокування роботи застосунку в США.

Другий наказував ByteDance протягом 90 днів позбутися американських операцій TikTok – тобто продати їх компанії з США.

Таким чином, Білий дім вимагав повного відчуження TikTok від китайських власників, пояснюючи це загрозою, що застосунок може використовуватись Пекіном для шпигунства чи пропаганди.

Ці кроки Трампа викликали паніку в бізнес-колах: американські гіганти поспішили розглянути можливість придбання TikTok. Спершу корпорація Microsoft відкрито підтвердила інтерес до купівлі.

Згодом з’явився альянс Oracle та Walmart, яким Трамп у вересні 2020-го навіть попередньо благословив угоду.

Планувалося створити нову компанію TikTok Global у США, де Oracle і Walmart разом отримали б 20% акцій, а ByteDance зберігав би контроль над рештою 80%.

Однак така схема не усувала китайської власності, отже угода не вирішувала б головної претензії Вашингтона щодо TikTok. Зрештою, ні з Microsoft, ні з Oracle-Walmart угода так і не здійснилася – дедлайни спливали, а ясності щодо майбутнього TikTok не було. ByteDance відреагувала на тиск США поєднанням переговорів і юридичного захисту. Компанія заперечувала звинувачення у шпигунстві, нагадуючи, що модерація контенту TikTok здійснюється у США, а сам застосунок призначений для розваг, а не політики.

Водночас, TikTok подав позов до суду проти адміністрації Трампа, звинувативши уряд у порушенні належної правової процедури при спробі заборони застосунку.

Федеральні суди швидко стали на бік TikTok: у вересні – жовтні 2020-го вони призупинили дію указів Трампа, фактично заблокувавши заплановану заборону за перевищенням повноважень влади. Поки точилася судова тяганина, міністерство торгівлі відкладало введення санкцій, а адміністрація тричі продовжувала строк "продажу" TikTok, аж поки наприкінці 2020 року ці вимоги не було тихо відкладено на невизначений термін. Трампів план примусового продажу розсипався, так і не довівши справу до кінця.

Пауза і перегляд стратегії за Байдена (2021 – 2022)

У січні 2021-го до влади прийшла адміністрація Джо Байдена, яка обрала обережніший підхід у справі TikTok. Новий президент фактично поставив на паузу спадок Трампа: відразу після інавгурації уряд призупинив судові апеляції, які намагався просувати Трамп, тим самим заморозивши питання заборони TikTok. А вже в червні 2021 року Байден офіційно скасував укази свого попередника, що намагалися заблокувати TikTok (та інший китайський застосунок WeChat) у США.

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Замість прямих заборон Байден розпорядився провести комплексний перегляд ризиків, які становлять для національної безпеки всі іноземні додатки, й розробити чіткі критерії контролю за ними. Цей крок адміністрації Байдена дещо розрядив обстановку. Китайська влада привітала відмову США від негайної заборони TikTok як "позитивний крок" та закликала Вашингтон обійтися без політизації економічних питань.

Натомість сам застосунок отримав перепочинок: завдяки скасуванню указів TikTok уникнув загрози негайного "вимкнення" в США і продовжив нарощувати аудиторію. До вересня 2021 року TikTok впевнено повідомив про подолання позначки в 1 мільярд активних користувачів у світі, із них понад 100 мільйонів – у Сполучених Штатах. Однак пауза не означала забуття проблеми. Урядовий комітет CFIUS (Комітет з іноземних інвестицій в США) продовжив власну перевірку угоди ByteDance з Musical.ly, що і привела TikTok на американський ринок.

TikTok, своєю чергою, намагався добровільно зняти побоювання щодо безпеки. Компанія оголосила про проект під кодовою назвою "Project Texas" – комплекс заходів вартістю 1,5 млрд доларів, покликаний ізолювати дані американських користувачів від втручання з Китаю. Зокрема, у червні 2022-го TikTok повідомив, що мігрував дані користувачів США на сервери в США, під управлінням фірми Oracle. Вона мала також здійснювати нагляд за вихідним кодом платформи, аби переконатися у відсутності "бекдорів" для китайської влади.

ByteDance сподівалася, що таке структурне рішення розвіє побоювання Вашингтона без продажу бізнесу. Проте низка інцидентів наприкінці 2022 року лише посилила підозри. Влітку журналісти BuzzFeed оприлюднили записи, які вказували, що інженери ByteDance у Китаї неодноразово мали доступ до конфіденційних даних американських користувачів TikTok. Сам TikTok відповів розпливчастими заявами про прихильність до безпеки, не спростувавши прямо ці звинувачення.

У грудні 2022-го ФБР відверто попередило, що китайські спецслужби теоретично можуть використати алгоритми TikTok для маніпуляцій суспільною думкою або шпигунства. Ба більше, ByteDance змушена була зізнатися, що четверо її співробітників незаконно відстежували через TikTok місцеперебування кількох західних журналістів (щоб виявити джерело витоків інформації), за що тих співробітників звільнили. Ці скандали додали аргументів чиновникам у Вашингтоні, які й без того з недовірою ставилися до китайського застосунку.

Новий тиск: державні заборони і позиція Пекіна (2023)

На тлі загострення риторики у 2023 році федеральна влада США перейшла від перевірок до практичних обмежень. У лютому 2023-го Білий дім наказав усім урядовим установам за 30 днів видалити TikTok з державних мобільних пристроїв.

Конгрес також ухвалив закон, що забороняє TikTok на всіх пристроях, які належать федеральним органам влади. Ці кроки мали радше символічний характер, але показували: терпіння у Вашингтоні вичерпується. Остаточно долю TikTok вирішили взятися вирішувати законодавці. 23 березня 2023 року генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу виступив на багатогодинних слуханнях у Конгресі, де його буквально засипали гострими запитаннями депутати обох партій. Попри спокійні спроби Чу запевнити, що TikTok не є "троянським конем" Пекіна, скепсис конгресменів лише зріс.

До того ж, саме в цей день китайська влада виклала свої карти на стіл: речниця міністерства комерції КНР заявила, що Пекін категорично проти примусової продажі TikTok і "рішуче заперечуватиме" будь-яку таку угоду. Вона наголосила, що силовий розрив TikTok з ByteDance "серйозно підірве довіру інвесторів з усього світу до інвестицій у США". Китай дав зрозуміти: експортні обмеження на високі технології, запроваджені раніше, означають, що продаж TikTok з передовим алгоритмом рекомендацій неможливий без дозволу Пекіна.

Фактично, Китай пригрозив ветувати будь-яку операцію, нав’язану з Вашингтона, адже TikTok – один із найбільших глобальних технопроєктів країни. Позиція Пекіна тільки підлила оливи у вогонь у США. Якщо раніше деякі чиновники сумнівалися, чи справді TikTok підконтрольний китайській державі, то тепер спротив з боку КНР сприйняли як непрямий доказ такого контролю.

Американські урядовці з комітету CFIUS, розчаровані "Project Texas", вже у березні 2023-го повідомили TikTok: жодні проміжні заходи не заспокоять їхніх побоювань, доки ByteDance не продасть свою частку в компанії повністю.

Таким чином, і Білий дім, і Конгрес узгодили позиції: або TikTok відокремлюється від Китаю, або буде заблокований на території США. У березні 2023 року одразу кілька законопроєктів щодо TikTok було внесено до Конгресу. Один з них, що отримав назву "Акт про захист американців від додатків під контролем іноземних противників" (так у Вашингтоні відкрито назвали TikTok загрозою), передбачав надання президенту повноважень забороняти такі застосунки. Втім, зрештою вирішили діяти простіше: окремим законом зобов’язати ByteDance продати TikTok американцям. У березні 2024 року Палата представників США переважною більшістю голосів (352 – за, 65 – проти) ухвалила законопроєкт, який давав китайським власникам TikTok близько 6 місяців на відчуження активів у США, інакше застосунок мав бути заблокований.

Це був безпрецедентний крок – уперше американське законодавство напряму націлилося на заборону соціальної мережі, популярної серед десятків мільйонів громадян. Дебати на Капітолійському пагорбі були напруженими. Прихильники жорстких дій наголошували на загрозі, що "дані американців опиняться в руках Комуністичної партії Китаю", а TikTok може використовуватися для "шкідливого впливу на молодь та шпигунства".

Білий дім також підтримав ініціативу: радник з нацбезпеки Джейк Салліван публічно питав, чи хочуть американці, аби TikTok контролювала Китай, і чи мають дані дітей "йти до Китаю чи залишатися в Америці". Китайський уряд, зі свого боку, відреагував різко: у березні 2024-го МЗС КНР заявило, що Сполучені Штати "жодного разу не надали доказів загрози з боку TikTok, але попри це не припиняють атаку на застосунок".

Деякі ліберально налаштовані конгресмени (здебільшого демократи) висловлювали застереження проти такого закону, зауважуючи, що він може порушувати Першу поправку про свободу слова та встановлювати небезпечний прецедент цензурування платформи.

Але більшість законодавців – і республіканців, і демократів – в умовах передвиборчого року воліли виглядати жорсткими щодо Китаю. Тож у квітні 2024 року закон про "продаж або бан" TikTok впевнено пройшов через Сенат і ліг на підпис президенту Байдену.

Закон 2024: TikTok на продаж до 2025 року

24 квітня 2024 року Джо Байден підписав закон, що фактично став вироком для TikTok у його тодішньому вигляді. Нові норми вимагали, щоб ByteDance протягом 9 місяців (тобто до січня 2025 року) повністю відчужила свою частку в американському сегменті TikTok.

У разі невиконання – в США набувала чинності повна заборона застосунку. Закон визначив механізм: після дедлайну влада США отримувала право вимагати від Apple, Google та інших компаній вилучити TikTok зі своїх магазинів і припинити його оновлення або технічну підтримку. Це означає, що без продажу TikTok поступово вимкнуть – існуючі версії додатка з часом стануть нефункціональними через брак оновлень. Включення цих положень до закону стало кульмінацією багаторічного тиску Вашингтона на TikTok.

Норми про TikTok додали, трохи іронічно, до пакету допомоги союзникам (закону про підтримку України, Ізраїлю та Тайваню), що гарантувало його швидке ухвалення. Сам факт, що Конгрес і президент обрали законодавчий шлях розв’язання проблеми, а не просто указ чи санкції, підкреслив серйозність намірів. Вперше в історії США законом запроваджувалася можлива заборона соціальної мережі – крок, який одразу викликав критику з боку правозахисників і експертів з конституційного права.

Американський союз громадянських свобод (ACLU) попередив, що заборона TikTok створює небезпечний прецедент обмеження цифрової свободи вираження поглядів. TikTok без відповіді не лишився. Генеральний директор Шоу Цзи Чу незабаром після підписання закону звернувся напряму до користувачів платформи. У відеозверненні він запевнив аудиторію, що TikTok "нікуди не зникне" і буде боротися – мовляв, "факти і Конституція на нашому боці, тож ми очікуємо знову перемогти".

TikTok звернувся до Верховного суду, проте 17 січня 2025 року той відмовив у задоволенні апеляції – закон про "продаж або бан" остаточно отримав зелене світло. На 19 січня 2025 року було призначено офіційний початок блокування TikTok у США. Напередодні цієї дати ситуація сягнула драматичної розв’язки. 18 січня 2025 року користувачі всередині США виявили, що не можуть переглядати нові відео в TikTok – сервіс почав відключатися, показуючи повідомлення про те, що "закон про заборону TikTok набув чинності, тому застосунок недоступний". TikTok зник з магазинів App Store та Google Play, офіційний сайт повідомляв про недоступність сервісу.

Здавалося, що п’ятирічна епопея добігла кінця, і TikTok назавжди піде шляхом китайського Huawei – під заборону в США.

Невизначеність 2025: доля TikTok висить на волосині

Проте історія отримала несподіваний поворот, пов’язаний із політичною зміною у Вашингтоні. На момент вступу закону в дію президентом США мав стати Дональд Трамп, який виграв вибори 2024 року і готувався повернутися в Білий дім. Парадоксально, але той самий Трамп, що у 2020-му розпочав хрестовий похід проти TikTok, у 2025-му вже не прагнув повного блокування популярної платформи. Як пояснила його прессекретарка, Трамп "не хоче, щоб TikTok зник" для американців.

Ще до інавгурації його представники звернулися до Верховного суду із проханням відкласти набуття чинності заборони, аби нова адміністрація могла "дипломатично" вирішити питання. Отримавши владу, Трамп почав діяти. Вже у перший день перебування на посаді він видав указ, яким відтермінував виконання закону: новою датою "відключення" TikTok стало 5 квітня 2025 року замість 19 січня.

Згодом цю паузу подовжили ще – до літа 2025-го. Адміністрація відкрито заявила, що воліє домовитися з ByteDance полюбовно. За даними медіа, у кулуарах обговорювалася можлива угода: низка американських інвесторів (зокрема компанії, пов’язані з Кремнієвою долиною) викуплять контрольний пакет у TikTok, тоді як ByteDance збереже близько 20% власності. Таке партнерство мало б на меті гарантувати збереження TikTok для 170 мільйонів американських користувачів і 7,5 мільйонів американських бізнесів, що залежать від платформи, але водночас усунути прямий китайський контроль.

Переговори зайшли нелегко. Довіру між Вашингтоном і Пекіном було підірвано, та й Трамп невдовзі ускладнив ситуацію, підвищивши торговельні мита для Китаю – після цього, як повідомляється, потенційна угода щодо TikTok загальмувала. У Конгресі теж лунала критика: сенатори з обох партій дорікали адміністрації, що вона "затягує" виконання закону і наражає країну на ризики, які сама ж визнала.

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Станом на середину 2025 року доля TikTok у США все ще невизначена. Формально діє закон, який зобов’язує до січня 2025-го позбутися китайської власності – цей термін уже сплинув. Але завдяки політичному втручанню TikTok продовжує працювати, хоч і під загрозою примусового відключення в будь-який момент. ByteDance опинилася між молотом і ковадлом: Пекін, судячи з усього, заборонив їй поступатися американському тиску, тоді як у США компанії щоразу складніше відбиватися від звинувачень.

Цю невизначеність не рятують і заяви Трампа та чутки про новий застосунок для США.

П’ятирічна сага боротьби за TikTok ілюструє, як глобальне технологічне суперництво перетворюється на політичну драму. І хоча сторони неодноразово заявляли про готовність захищати свої інтереси до кінця, на практиці і США, і Китай наразі обирають обережну гру, розуміючи, що TikTok став більше, ніж просто застосунком – він став розмінною монетою у великій геополітичній грі XXI століття.