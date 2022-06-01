Продовольчу кризу треба розв'язати якнайшвидше, – Єрмак пропонує партнерам відправити конвої

Продовольчу кризу, яку провокує Росія, необхідно розв'язати максимально швидко. Найдієвішим способом для цього є залучення військових конвоїв країн-партнерів.

Вони зможуть супроводжувати українські танкери із зерном. Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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За його словами, Росія планує підірвати світову продовольчу безпеку шляхом блокади українських портів і танкерів із зерном. Через це можуть найбільше постраждати країни Африки.

Також внаслідок таких дій країни-агресорки можлива дестабілізація ситуації. Зокрема, нові хвилі біженців до Європейського Союзу. Єрмак зазначив, що в обмін на розблокування портів Росія вимагає зняття санкцій, однак це лише шантаж.

Найбільш дієвий спосіб – військові конвої країн-партнерів, які зможуть супроводжувати українські танкери із зерном,

– наголосив глава Офісу Президента.

Продовольча криза на тлі агресії Росії: що відомо

У світі вже зараз відчувають наслідки розв'язаної Росією війни проти України для глобальної продовольчої безпеки. Блокада українських портів та мінування морських шляхів унеможливлюють експорт української сільськогосподарської продукції минулих врожаїв.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України заявили, що у разі відсутності нового українського врожаю з портів у світі буде продовольча паніка. Зараз міжнародні партнери переплачують за зерно.

У Верховній Раді повідомили, що Росія вже викрала приблизно 400 тисяч тонн зерна з тимчасово окупованих районів Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік у травні повідомив, що у портах України через війну заблоковано майже 4,5 мільйона тонн зерна, а залізниці недостатньо для експорту.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над організацією міжнародної операції з безпечного експорту збіжжя Чорним морем, яку очолюватиме ООН.

Володимир Зеленський повідомив, що Словаччина готова створити нові маршрути та хаби для експорту аграрної продукції з України.

Російські пропагандисти намагаються переконати увесь світ, що глобальну продовольчу кризу спричинила не розв'язана Росією війна, а санкції Заходу, які ввели проти країни-агресорки.

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