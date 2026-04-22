Чи продовжать автоматично відстрочку після 4 травня – часу, до якого наразі діє мобілзація
- В Україні частині військовозобов’язаних автоматично продовжили відстрочку, хоча офіційного указу про продовження загальної мобілізації немає.
- Автоматичне продовження можливе лише для певних категорій громадян.
В Україні напередодні 4 травня знову активізувалося обговорення продовження відстрочки від мобілізації. Частина військовозобов’язаних уже отримала автоматичне продовження.
Однак процес відбувається поетапно, і не всі громадяни вже бачать оновлений статус. Про це розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко.
Що відомо про відстрочку?
В Україні частині військовозобов’язаних вже автоматично продовжили відстрочку від мобілізації, хоча офіційного указу про продовження загальної мобілізації станом на зараз немає. Це викликало додаткові запитання, адже згідно з постановою Кабміну №560, продовження відстрочки має бути прив’язане саме до продовження мобілізації.
Попри це, у деяких громадян відстрочка вже оновилася автоматично. Перевірити це можна через застосунок Резерв+: якщо у повному витягу зазначено нову дату дії, зокрема до 1 серпня, це означає, що відстрочка продовжена. Водночас відсутність оновлення наразі не означає, що відстрочку не продовжать взагалі.
Як і раніше, цей процес відбувається поступово, і в окремих випадках зміни можуть з’явитися пізніше. Згідно з чинними правилами, автоматичне продовження можливе, якщо раніше подані документи та дані в реєстрах підтверджують підстави для відстрочки. Проте на практиці алгоритми не завжди працюють однаково, і траплялися випадки, коли навіть за наявності всіх документів відстрочку не оновлювали.
Хто може автоматично продовжити відстрочку?
За інформацією, яку надають у Центрах надання адміністративних послуг, автоматично можуть продовжити відстрочку для низки категорій громадян:
- Осіб з інвалідністю (всі групи);
- Батьків дитини з інвалідністю до 18 років або повнолітньої дитини I чи II групи;
- Батьків трьох і більше дітей (до 18 років) в одному шлюбі;
- Студентів та аспірантів, що навчаються за денною/дуальною формою;
- Осіб, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I, II групи або III групи;
- Осіб, які доглядають за родичами (батьки з інвалідністю I та II групи, родичі 2 – 3 ступеня);
- Працівників освіти;
- Жінок та чоловіків військовослужбовців, які мають дитину;
- Родичів загиблих/зниклих безвісти під час бойових дій (включаючи родичів Героїв України);
- Звільнених з полону та осіб, позбавлених свободи;
- Батьків, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
- Опікунів людини, яку визнано недієздатною;
- Вчителів шкіл (якщо вони працюють).
Якщо ж відстрочка не була продовжена автоматично, громадянам радять не зволікати та подати документи повторно. Це можна зробити через ЦНАП, подавши той самий пакет документів, що і при первинному оформленні.