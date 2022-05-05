Продовжать бити по інфраструктурі, – політолог про активізацію окупантів до 9 травня

Росіянам за будь-яку ціну потрібно "продати" перемогу, саме тому вони продовжуватимуть тиснути на всіх фронтах та намагатимуться "зламати" Маріуполь. Ймовірно, окупанти продовжать активні бомбардування по території України.

Про це 24 каналу розповів політолог Ігор Чаленко. Він також припустив, що окупанти продовжать бомбардувати наші мирні міста, аби подавати це, як "складник перемоги".

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Загарбники продовжать бити по нашій інфраструктурі, щоб розповісти про "успіхи демілітаризації" і , ніби то, що західна зброя не пройде на фронт, бо вони все нищать,

– говорить політичний експерт.

Проте Чаленко додає, що всі розуміють, що це брехня, адже помітно неозброєним оком – західна допомога потрохи розташовується на лінії фронті і як це впливає на бойові дії.

Актуальна ситуація на фронті

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ йдуть у контрнаступ на Ізюмському та Харковському напрямку, він також додав, що окупанти зосереджують свої сили на Луганському напрямку. Варто додати, що у напрямку Попасної точаться важкі бої.

Поміж тим, російські ЗМІ із посиланням на голову кремлівської адміністрації Сергія Кирієнка, пишуть, що переможного параду в Донецьку та Луганську 9 травня не буде. Але в Росії кажуть, що хвилюватися не слід і вони "обов'язково його проведуть".

Заступниця міністра оборони України у інтервю НВ заявила, що загарбники планували провести цей парад з нагоди Дня перемоги у Києві, проте українські воїни відбили ворожу навалу і вже у квітні почали очищати область від наслідків окупації. Вона додає, що ЗСУ вже зламали усі войовничі плани ворога та переконана, що українське військо зможе ще більше розчарувати загарбників до їх сокровенної дати.

Речник МВС України Денисенко застерігає та повідомив про те, що Путін на параді 9 травня може вдатись до оголошення мобілізації, або ж відкрито оголосити війну Україні. Чи піде він на такий крок, поки невідомо.

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