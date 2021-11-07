Продовження роботи Нормандського формату під великим питанням, – речник Володимира Зеленського

Сергій Никифоров заявив, що подальша робота Нормандського формату за участі України, Франції, Німеччини та Росії – під питанням. Адже, за його словами, сторони не можуть домовитися.

Про це прессекретар президента повідомив у програмі "Взгляд с Банковой", відповідаючи на запитання щодо можливості обговорення теми екології Донбасу в межах "Нормандії".

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У мене зараз немає однозначної відповіді. Сам Нормандський формат, його продовження – під великим питанням,

– сказав він.

Ніяк не можуть домовитися, – Никифоров

Сергій Никифоров зазначив, що сторони ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту на найвищому рівні. За його словами, навіть міністри поки що не зустрічаються.

Тобто тут і політична частина, політичний порядок Нормандського формату під великим питанням, що вже говорити про екологію. Наразі відповіді немає, хоча це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у Нормандському форматі,

– додав речник президента.

"Нормандська четвірка": головне

Глави України, Німеччини, Франції та Росії востаннє зустрічались у Парижі у грудні 2019 року.

Наступні перемовини мали відбутись у 2020 році, проте їх не організували через пандемію COVID-19. Відтоді Москва блокує будь-які натяки на можливий саміт.

Періодично проводять онлайн-перемовини на рівні радників, однак без особливих результатів.

Зустрічі у Нормандському форматі не проводились уже рік. Радники лідерів "нормандської четвірки" збиралися ще у листопаді 2020 року.