Росія не припинить спроб дестабілізації України, але їм буде протидія, – Буданов

Росія продовжить намагатися дестабілізувати ситуацію в Україні. Однак такі спроби можуть отримати відповідну протидію.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника ГУР МО України Кирила Буданова в інтерв'ю журналісту Ейнуллі Фатуллаєву.

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Чи будуть нові спроби Кремля дестабілізувати ситуацію

На думку Буданова, Росія, ймовірно, не буде вдаватися до нових тактик з дестабілізації ситуації всередині України.

Повірте, щось кардинально нове і масштабне ані росіяни, ані ми вже не зможемо придумати. Усе вже відпрацьоване. Так, спроби (дестабілізувати Україну – 24 Канал) будуть. Але нічого страшного – будь-яка дія має протидію,

– наголосив очільник ГУР.

Крім того, Буданов розповів про те, як пройшов допит полонених солдатів КНДР.

"Наші офіцери допитували полонених північних корейців. Вони доповнили мою картину того, що ж таке автократія та тоталітаризм, мабуть, у найжахливішому прояві. Це людиноненависницькі підходи, які створюють навіть не покірних людей, а біороботів", – зазначив Буданов.

Нагадаємо, що на думку голови ГУР, цьогоріч Україна та Росія можуть досягнути угоди про припинення вогню. Однак він зауважив, що невідомо, наскільки цей режим буде тривалим.