"Продовжити діалог": сенатор США запросив депутатів Держдуми РФ до Вашингтона

Про це повідомляє Financial Times.

Очікується, що парламентська зустріч на рівні комітетів з міжнародних справ двох країн відбудеться вже цієї осені, зазначає видання.

Я радий оголосити, що ми продовжимо цей діалог. Ми запросили членів комітету з міжнародних справ Росії приїхати в США, щоб провести зустріч у Вашингтоні. Ми також домовилися організувати зустріч у нейтральній, третій країні. Я вважаю це дуже важливим,

– заявив Пол після зустрічі з головою комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтином Косачовим.

Американський сенатор під час візиту до Москви засвітився на одному з російських телеканалів разом із Сергієм Кисляком, колишнім послом РФ у США, відомим у Штатах як головний "вербувальник шпигунів".

#Russia's state TV shows Rand Paul in Moscow, chatting about the weather with infamous Sergey Kislyak (known to U.S. officials as a top spy and recruiter of spies). pic.twitter.com/t98RFB7uUO