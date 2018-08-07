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"Продовжити діалог": сенатор США запросив депутатів Держдуми РФ до Вашингтона

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Рендал Пол запросив російських законодавців до Вашингтона
Рендал Пол запросив російських законодавців до Вашингтона / conservativereview

6 серпня сенатор-республіканець Рендал Пол відвідав з офіційним візитом Москву і запросив членів комітету з міжнародних справ російської Ради Федерації приїхати до Вашингтона для того, щоб продовжити там "міжпарламентський діалог".

Про це повідомляє Financial Times.

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Очікується, що парламентська зустріч на рівні комітетів з міжнародних справ двох країн відбудеться вже цієї осені, зазначає видання.

Я радий оголосити, що ми продовжимо цей діалог. Ми запросили членів комітету з міжнародних справ Росії приїхати в США, щоб провести зустріч у Вашингтоні. Ми також домовилися організувати зустріч у нейтральній, третій країні. Я вважаю це дуже важливим,
– заявив Пол після зустрічі з головою комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтином Косачовим.

Американський сенатор під час візиту до Москви засвітився на одному з російських телеканалів разом із Сергієм Кисляком, колишнім послом РФ у США, відомим у Штатах як головний "вербувальник шпигунів".

FT зауважує, що це вже друга поїздка такого рівня членів парламенту США в Москву за місяць, і відбулася вона всього через кілька тижнів після зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа в Гельсінкі 16 липня. Крім того, візит американської парламентської делегації проходить на тлі спроб Кремля і Білого дому встановити тісніші російсько-американські відносини, незважаючи на розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручань РФ у президентські вибори у Штатах 2016 року та обговорення Конгресом нових антиросійських санкцій.

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Хто такий Рендар Пол? Американський політик, сенатор-республіканець від штату Кентуккі, відомий своєю позицією проти політики тиску, яку часто проводить адміністрація Сполучених Штатів. 

Теги: Новини Росії Новини політики Новини США
Джерело: 24 Канал
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