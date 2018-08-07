"Продолжить диалог": сенатор США пригласил депутатов Госдумы РФ в Вашингтон

6 августа сенатор-республиканец Рэндал Пол посетил с официальным визитом Москву и пригласил членов комитета по международным делам российского Совета Федерации приехать в Вашингтон для того, чтобы продолжить там "межпарламентский диалог".

Об этом сообщает Financial Times.

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Ожидается, что парламентская встреча на уровне комитетов по международным делам двух стран состоится уже этой осенью, отмечает издание.

Я рад объявить, что мы продолжим этот диалог. Мы пригласили членов комитета по международным делам России приехать в США, чтобы провести встречу в Вашингтоне. Мы также договорились организовать встречу в нейтральной, третьей стране. Я считаю это очень важным,

– заявил Пол после встречи с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Американский сенатор во время визита в Москву засветился на одном из российских телеканалов вместе с Сергеем Кисляком, бывшим послом РФ в США, известным в Штатах как главный "вербовщик шпионов".

#Russia's state TV shows Rand Paul in Moscow, chatting about the weather with infamous Sergey Kislyak (known to U.S. officials as a top spy and recruiter of spies). pic.twitter.com/t98RFB7uUO — Julia Davis (@JuliaDavisNews) 6 серпня 2018 р.

FT замечает, что это уже вторая поездка такого уровня членов парламента США в Москву за месяц, и она состоялась всего через несколько недель после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля. Кроме того, визит американской парламентской делегации проходит на фоне попыток Кремля и Белого дома установить более тесные российско-американские отношения, несмотря на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вмешательств РФ в президентские выборы в США в 2016 году и обсуждение Конгрессом новых антироссийских санкций.

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Кто такой Рендар Пол? Американский политик, сенатор-республиканец от штата Кентукки, известный своей позицией против политики давления, которую часто проводит администрация Соединенных Штатов.