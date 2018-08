"Продолжить диалог": сенатор США пригласил депутатов Госдумы РФ в Вашингтон

Об этом сообщает Financial Times.

Ожидается, что парламентская встреча на уровне комитетов по международным делам двух стран состоится уже этой осенью, отмечает издание.

Я рад объявить, что мы продолжим этот диалог. Мы пригласили членов комитета по международным делам России приехать в США, чтобы провести встречу в Вашингтоне. Мы также договорились организовать встречу в нейтральной, третьей стране. Я считаю это очень важным,

– заявил Пол после встречи с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Американский сенатор во время визита в Москву засветился на одном из российских телеканалов вместе с Сергеем Кисляком, бывшим послом РФ в США, известным в Штатах как главный "вербовщик шпионов".

#Russia's state TV shows Rand Paul in Moscow, chatting about the weather with infamous Sergey Kislyak (known to U.S. officials as a top spy and recruiter of spies). pic.twitter.com/t98RFB7uUO