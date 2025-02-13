"Путін зараз хоче миру": Трамп відповів, чи продовжиться допомога Україні від США

Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним розпочати переговори про припинення війни в Україні. Водночас президент США запевнив, що продовжуватиме надавати допомогу Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки". За словами американського лідера, перші переговори з Путіним пройдуть, ймовірно, у Саудівській Аравії.

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Чи продовжиться військова допомога Україні

Дональд Трамп заявив, що буде продовжувати надавати допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".

І, щиро кажучи, ми будемо це робити стільки, скільки потрібно, бо ми не хочемо, щоб сталося щось інше, але президент Путін зараз хоче миру,

– сказав президент США на пресконференції у Білому домі.

Водночас політик звинуватив колишню адміністрацію у тому, що вона "безглуздо" передавала гроші Україні, а він планує отримати гарантії повернення грошей. За словами Трампа, Україна отримала допомоги на суму 350 мільярдів доларів від Вашингтона.

Наші гроші будуть забезпечені. У них рідкісноземельні (метали, – 24 Канал), у них є нафта, газ і багато іншого, і ми просимо, щоб наші гроші були забезпечені,

– додав Дональд Трамп.

До слова, після розмови з Путіним Трамп заявив, що припинення вогню в Україні можливе у "не надто віддаленому майбутньому". Водночас за його словами, Україні не варто розраховувати на кордони 2014 року.