Пояснюємо геополітичні реалії, – у Кремлі зухвало прокоментували останнє "Норманді"

У Кремлі озвучили свою позицію щодо останніх перемовин у нормандському форматі на рівні радників. За словами Дмитра Пєскова, начебто, доводиться "пояснювати іноземним колегам усі реалії".

Про це речник Володимира Путіна повідомив журналістам. Він наголосив, що головна мета перемовин, на його думку, – забезпечити реалізацію "Мінска-2".

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Пєсков переконує, що до вирішення головної проблеми і не наблизились

Проте, переконує рупор Кремля, до цього у Берліні не наблизились. Ба більше, прессекретар Путіна дозволив собі зазначити, що, мовляв, російські представники "продовжують пояснювати географічні, геополітичні та інші реалії своїм іноземним колегам".

Україна, переконує Пєсков, "робить все, аби не виконувати зобов'язання щодо мінських угод".

Завдання – це забезпечити реалізацію мінського комплексу заходів, абсолютно чітко прописаного в певній послідовності, де зафіксовані зобов'язання сторін. Завдання в цьому. Поки не вдалося учасникам переговорів наблизитися до виконання цього завдання,

– заявив Пєсков.

Козак теж висловив свої претензії Україні

Зазначимо, що після 9-годинних перемовин у Берліні представник Росії Дмитро Козак поскаржився на позицію голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Мовляв, Єрмак категорично відмовився вести переговори з бойовиками – це Москву не влаштовує.

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Що відомо про останню зустріч радників у Берліні:

За словами Андрія Єрмака, сторони погодилися продовжувати діалог.

Проте ніякого підсумкового документа підписано не було.

Також сторони навіть не змогли домовитись про наступну дату зустрічі.

Голова ОП наголосив, що українська сторона була налаштована на конструктивну позицію. Він допустив, що наступний етап може відбутись вже у Туреччині.

Дивіться брифінг Андрія Єрмака: