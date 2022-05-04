Продовжуємо тримати оборону, – командир оборонців "Азовсталі" записав термінове звернення

Командир оборонців "Азовсталі" Денис Прокопенко записав термінове звернення. На території маріупольського заводу йдуть важкі кровопролитні бої.

Військові продовжують тримати оборону, хоча ситуація надскладна. Сили противника переважають.

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Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу,

– зазначив Прокопенко.

Він наголосив, що пишається солдатами, які прикладають надлюдські зусилля, аби стримувати натиск противника. Командир подякував світу за колосальну підтримку маріупольського гарнізону

"Ситуація вкрай складна, але, не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону, – підсумував Прокопенко.

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