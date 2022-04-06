Продукти та Інтернет: у США назвали речі, доступ до яких для росіян не будуть обмежувати
Джерело:Білий дім
США оголосили про чергове розширення санкцій щодо Росії за криваву війну проти України. Попри нові санкції у Білому домі вирішили не обмежувати доступ росіян до продуктів харчування та Інтернету.
Західні компанії можуть продовжувати працювати у деяких секторах у Росії
Нові санкції США не передбачають обмеження доступу росіян до гуманітарних продуктів. Йдеться про основні продукти харчування та сільськогосподарські товари.
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Під обмеження не потраплять ліки, медичне обладнання та Інтернет.
У Білому домі наголосили, що ці види діяльності не є метою санкцій США, відтак американські компанії можуть продовжити роботу в Росії у цих секторах.
Ці види діяльності не є метою наших зусиль, і американські та західні компанії можуть продовжувати працювати у цих секторах у Росії,
– йдеться у повідомленні Білого дому.
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