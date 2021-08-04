Дуже продуктивна зустріч, – Єрмак та Кулеба поговорили з радником Байдена

4 серпня 2021 , 21:57
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Джерело:

Офіс Президента

У Вашингтоні 4 серпня глава ОП Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрілись з радником президента США з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном.

Політики говорили про підготовку до візиту президента Володимира Зеленського у США та його зустріч з американським лідером Джо Байденом.

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Інші теми розмови

  • Сторони також обговорили розвиток ситуації на Донбасі та спільні зусилля для врегулювання конфлікту.
  • Окрема розмова була про розширення стратегічного партнерства між країнами, а також про реформування судочинства в Україні та інші важливі реформи.

Єрмак каже, що зустріч була продуктивною

Глава Офісу Президента наголосив, що Україна зацікавлена у розширенні партнерства. Над цим працюють.

Провели дуже продуктивну, відверту і дружню зустріч із радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном,
– наголосив Єрмак.

Що відомо про майбутню зустріч Зеленського та Байдена

  • Зеленський здійснить офіційний візит до США вже після святкування Дня Незалежності та саміту Кримської платформи – 30 серпня.
  • Запросив українського президента Байден. Щоправда, дату довго не могли визначити. Спочатку говорили, що зустріч відбудеться у липні.
  • Наразі сторони активно готуються до візиту. 
Автор: Ольга Музика