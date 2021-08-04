Дуже продуктивна зустріч, – Єрмак та Кулеба поговорили з радником Байдена

У Вашингтоні 4 серпня глава ОП Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрілись з радником президента США з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном.

Політики говорили про підготовку до візиту президента Володимира Зеленського у США та його зустріч з американським лідером Джо Байденом.

До теми Зустріч Байдена і Зеленського: "слуги" пояснили слова Арахамії про розмову на підвищених тонах

Інші теми розмови

Сторони також обговорили розвиток ситуації на Донбасі та спільні зусилля для врегулювання конфлікту.

Окрема розмова була про розширення стратегічного партнерства між країнами, а також про реформування судочинства в Україні та інші важливі реформи.

Єрмак каже, що зустріч була продуктивною

Глава Офісу Президента наголосив, що Україна зацікавлена у розширенні партнерства. Над цим працюють.

Провели дуже продуктивну, відверту і дружню зустріч із радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном,

– наголосив Єрмак.

Що відомо про майбутню зустріч Зеленського та Байдена