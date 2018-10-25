Продюсерка Лободи прокоментувала її термінову госпіталізацію

36-річна українська співачка Світлана Лобода була екстрено госпіталізована у Москві, де активно виступає. Вона знепритомніла прямо на репетиції.

Ситуацію прокоментувала продюсерка співачки Нателла Крапівіна в Instagram. За її словами, термінова госпіталізація та операцію Лободи стали великим потрясінням для неї.

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"Я готова прийняти в житті багато чого, але навіть для мене це було занадто. Дякую всім за підтримку. Дякую життя за те, що боляче, але не фатально. Організм – це машина. і іноді вона ламається. Але наш дух не зламний!" – написала Крапівіна.



Раніше сама Світлана звернулася до своїх шанувальників і пообіцяла повернутися на сцену в січні, щоб відіграти зірвані концерти.

Ввечері 23 жовтня Світлана Лобода потрапила у лікарню, співачка свідомість прямо під час репетиції і її терміново доставили в московську клініку. Вона перенесла термінову операцію на нирці.



