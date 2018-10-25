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      Продюсерка Лободи прокоментувала її термінову госпіталізацію

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      Світлана Лобода та Нателла Крапівіна
      Світлана Лобода та Нателла Крапівіна / Фото з Іnstagram

      36-річна українська співачка Світлана Лобода була екстрено госпіталізована у Москві, де активно виступає. Вона знепритомніла прямо на репетиції.

      Ситуацію прокоментувала продюсерка співачки Нателла Крапівіна в Instagram. За її словами, термінова госпіталізація та операцію Лободи стали великим потрясінням для неї.

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      "Я готова прийняти в житті багато чого, але навіть для мене це було занадто. Дякую всім за підтримку. Дякую життя за те, що боляче, але не фатально. Організм – це машина. і іноді вона ламається. Але наш дух не зламний!" – написала Крапівіна.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      я готова принять в жизни многое. но даже для меня это было слишком. благодарю всех за поддержку. благодарю жизнь за то, что больно, но не фатально. организм - это машина. и иногда она ломается. но наш дух не сломлен. и скоро мы будем в строю. все билеты действительны. если вы не сможете посетить наше шоу в январе - вы можете вернуть билеты. с большим уважением к каждому, кто все эти дни был с нами и к каждому, кто любит артиста и желает ему здоровья. берегите себя и близких. это всего лишь временные трудности. и скоро снова в бой! @lobodaofficial @crocuscityhall @russkoe_radio @pcleps

      Допис, поширений Natella Krapivina (@natellakrapivina)


      Раніше сама Світлана звернулася до своїх шанувальників і пообіцяла повернутися на сцену в січні, щоб відіграти зірвані концерти.

      Ввечері 23 жовтня Світлана Лобода потрапила у лікарню, співачка свідомість прямо під час репетиції і її терміново доставили в московську клініку. Вона перенесла термінову операцію на нирці.

       

      Теги: Новини України LifeStyle Російські гастролери Світлана Лобода
      Джерело: 24 Канал
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