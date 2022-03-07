Професіонали, які не бачать себе у цивільному житті, – військовий експерт про іноземний легіон

Добровольці з низки країн їдуть допомагати Україні боротися з російською агресією. Інтернаціональні легіони – дуже дієві.

Це зовсім не химерна річ, як хтось може подумати. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

Зверніть увагу В Україну прибувають перші британські добровольці: приїхали, щоб воювати проти російської армії

"Більша частина з них (добровольців – 24 канал) – люди-професіонали, які не бачать себе в цивільному житті, для яких війна стала способом життя", – наголосив Жданов.

Добровольці приступають до дій

Він пояснив, що іноземний легіон може дуже допомогти. Особливо багато можуть зробити ті групи, які проходили службу у підрозділах спеціального призначення.

"Ті, хто прибули, вже отримують завдання і приступають до бойової роботи на фронтах по всій території України, за рішення Генерального штабу", – додав експерт.

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що отримали приблизно 20 тисяч заявок від добровольців, які готові воювати за Україну.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!