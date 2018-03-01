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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Профілактика переохолодження: як зберегти здоров’я в холод

687 Читать новость на русском
Переохолодження
Переохолодження

У Міністерстві охорони здоров’я вирішили нагадати про прості правила профілактики переохолодження, які допоможуть зберегти здоров’я.

Уникайте далеких подорожей

У негоду уникайте подорожей на далекі відстані. Якщо відкласти поїздку неможливо, подбайте про теплі речі і термос з теплим напоєм (але ні в якому разі не алкогольним!). Подбайте, щоб ваш телефон був зарядженим. Це допоможе у разі необхідності зв’язатись зі службами порятунку.

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Не викликайте "швидку" без потреби

Ситуація на дорогах погіршується, тому лікарі екстренної допомоги не завжди можуть дістатись до пацієнтів за короткий проміжок часу. Особливо гостро у складних погодних умовах відчувається проблема непрофільних викликів: температура до 38, високий тиск тощо. Тому закликаємо відповідально ставитись до виклику екстренної допомоги. У центрах екстреної допомоги працюють консультанти, які порадять телефоном, як діяти у ситуації, яку не вважають екстреною.

Небезпека переохолодження: коли звертатись до лікаря

Причина переохолодження – це не тільки низька температура повітря. До слова, переохолодження можливе навіть за температури +7. Ключовими є термін перебування на вулиці, вітер, висока вологість та загальний стан людини. У групі ризику вагітні жінки, діти, люди з інвалідністю, хронічними захворюваннями.

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Якщо температура тіла знизилась до 34 градусів, то достатньо зігріти людину у теплому приміщенні, дати тепле питво. Коли температура тіла опускається нижче 34 градусів, то людину необхідно госпіталізувати до відділень інтенсивної терапії для відновлення системи кровообігу, дихання, травлення та інших. Життя людини під загрозою, коли температура тіла нижча 28 градусів.

Що не можна робити при обмороженні

Сильний вітер, висока вологість, тісне та вологе взуття, металеві прикраси, важка ноша, що перетискає судини, можуть стати причиною обмороження. Ні в якому разі не розтирайте шкіру снігом, не опускайте уражені кінцівки у гарячу воду чи до батареї. Накладіть термоізольовану пов’язку з тканини, що може зігріти, і одразу зверніться до лікаря.

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Теги: Здорове життя Здоров'я Поради Міністерство охорони здоров’я Негода в Україні
Джерело: МОЗ
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