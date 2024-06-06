Частину областей знову накриють дощі з грозами: прогноз погоди на 7 червня

У західних регіонах України 7 червня продовжать йти дощі. За прогнозами синоптиків, у деяких областях навіть можна очікувати на град та шквали.

Перші дні літа підготували українцям тепло та водночас дощі. Особливо це стосується Заходу України, де варто бути готовими до літніх гроз та шквального вітру.

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Погода в п'ятницю, 7 червня

Погода у більшості областей очікується без опадів, однак в західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень можуть бути короткочасні дощі та грози. За словами синоптиків, в окремих районах очікуються град та шквальний вітер зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Напрямок вітру – північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі опускатиметься до 12 – 17 градусів, на півдні та сході країни до 18 – 21 градусів. Вдень температура буде вищою: 23 – 28 градусів, у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях до 31 градуса. На високогір'ї Карпат традиційно буде прохолодніше – вночі 8 – 13 градусів, вдень 18 – 23 градуси.

Яка температура буде в обласних центрах

Київ – +25...+27,

Ужгород – +25...+27,

Львів – +23...+25,

Івано-Франківськ – +23...+25,

Тернопіль – +24...+26,

Чернівці – +25...+27,

Хмельницький – +25...+27,

Луцьк – +22...+24,

Рівне – +23...+25,

Житомир – +24...+26,

Вінниця – +26...+28,

Одеса – +27...+29,

Миколаїв – +28...+30,

Херсон – +28….+30,

Сімферополь – +29..+31,

Кропивницький – +27...+29,

Черкаси – +26...+28,

Чернігів – +25...+27,

Суми – +25...+27,

Полтава – +26...+28,

Дніпро – +28...+30,

Запоріжжя – +29...+31,

Донецьк – +27...+29,

Луганськ – +25...+27,

Харків – +27...+29.

Прогноз погоди на 7 червня / Фото: Укргідрометцентр

Чи будуть влітку затяжні зливи

За словами синоптиків, в південних, південно-східних регіонах, а також центральних областях України влітку ймовірний дефіцит опадів. У разі посилення циклонічної активності над Європою до нашої держави будуть переміщуватися більш вологі повітряні маси.

Місячна кількість опадів у червні очікується в межах 49 – 90 міліметрів, у Карпатах і подекуди на Прикарпатті 117 – 171 міліметр, що в межах норми.