Сухо, сонячно та без опадів: прогноз погоди в Україні на 1 травня
Джерело:Укргідрометцентр
В середу, 1 травня, в Україні не буде опадів. Синоптики прогнозують суху та теплу погоду у перший день останнього місяця весни.
Небо над Україною буде майже безхмарним. Крім цього, по всій території держави буде без опадів.
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Якою буде погода в Україні
Синоптики прогнозують, що вітер буде північно-східним, однак на заході країни південно-східний 5-10 метрів за секунду.
Температура вночі буде +6...+11 градусів, а вдень +20...+25 градусів.
Якою буде погода у Києві та області
У столиці та Київській області буде малохмарно. Опадів також не очікується.
Вітер буде північно-східним ️, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі підніметься до +6...+11 градусів, вдень +20...+25 градусів.
У Києві вночі повітря прогріється до +8...+10 градусів, а вдень +22...+24 градуси.
Якою буде погода в містах України
- Київ +22...+24
- Ужгород +23...+25
- Львів +22...+24
- Івано-Франківськ +21...+23
- Тернопіль +22...+24
- Чернівці +21...+23
- Хмельницький +22...+24
- Луцьк +23...+25
- Рівне +23...+25
- Житомир +22...+24
- Вінниця +22...+24
- Одеса +21...+23
- Миколаїв +22...+24
- Херсон +22...+24
- Сімферополь +22...+24
- Кропивницький +22...+24
- Черкаси +22...+24
- Чернігів +22...+24
- Суми +22...+24
- Полтава +22...+24
- Дніпро +23...+25
- Запоріжжя +23...+25
- Донецьк +22...+24
- Луганськ +23...+25
- Харків +23...+25