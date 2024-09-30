Мінлива хмарність та дощі: прогноз погоди в Україні на 1 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
У вівторок, 1 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність, а місцями опади. Синоптики прогнозуютьтакож вітер.
Другий місяць осені розпочнеться із хмарної погоди. У деяких регіонах обійдеться без опадів.
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Якою буде погода в Україні
Зокрема, прогнозують, що в західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Херсонській областях та в окупованому Криму буде хмарно з проясненнями. Також там можливий дощ, а на решті території мінлива хмарність, без опадів.
Вітер очікується північно-західний, на Лівобережжі східний, 7 – 12 метрів за секунду, у східних, Запорізькій та Одеській областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі буде +3...+8 градусів тепла, вдень +8...+13 градусів. Водночас на решті території вночі +9...+14 градусів, на півдні країни до +17 градусів, вдень +17...+22 градуси, у східних областях до +25 градусів.
На високогір'ї Карпат синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі від +3 градусів тепла до -2 морозу, вдень +4...+9 градусів тепла.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде північно-західний ️, 7 – 12 метрів за секунду.
Температура вночі буде +9...+14 градусів, вдень +17...+22 градуси. У Києві вночі очікується +10...+12 градусів, вдень +18...+20 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +12...+14;
- Ужгород +11…+13;
- Львів +9...+11;
- Івано-Франківськ +9...+11;
- Тернопіль +9...+11;
- Чернівці +10...+12;
- Хмельницький +9...+11;
- Луцьк +9...+11;
- Рівне +9...+11;
- Житомир +12…+14;
- Вінниця +12…+14;
- Одеса +17…+19;
- Миколаїв +22…+24;
- Херсон +22…+24;
- Сімферополь +19…+21;
- Кропивницький +22…+24;
- Черкаси +20…+22;
- Чернігів +19...+21;
- Суми +20...+22;
- Полтава +20…+22;
- Дніпро +21…+23;
- Запоріжжя +21…+23;
- Донецьк +23…+25;
- Луганськ +23…+25;
- Харків +23…+25.