Мінлива хмарність та дощі: прогноз погоди в Україні на 1 жовтня

30 вересня 2024, 15:22
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Автор: Вікторія Кульженко

Джерело:

Укргідрометцентр

У вівторок, 1 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність, а місцями опади. Синоптики прогнозуютьтакож вітер.

Другий місяць осені розпочнеться із хмарної погоди. У деяких регіонах обійдеться без опадів. 

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Якою буде погода в Україні

Зокрема, прогнозують, що в західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Херсонській областях та в окупованому Криму буде хмарно з проясненнями. Також там можливий дощ, а на решті території мінлива хмарність, без опадів.

Вітер очікується північно-західний, на Лівобережжі східний, 7 – 12 метрів за секунду, у східних, Запорізькій та Одеській областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі буде +3...+8 градусів тепла, вдень +8...+13 градусів. Водночас на решті території вночі +9...+14 градусів, на півдні країни до +17 градусів, вдень +17...+22 градуси, у східних областях до +25 градусів.

На високогір'ї Карпат синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі від +3 градусів тепла до -2 морозу, вдень +4...+9 градусів тепла.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде північно-західний ️, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі буде +9...+14 градусів, вдень +17...+22 градуси. У Києві вночі очікується +10...+12 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +12...+14;
  • Ужгород +11…+13;
  • Львів +9...+11;
  • Івано-Франківськ +9...+11;
  • Тернопіль +9...+11;
  • Чернівці +10...+12;
  • Хмельницький +9...+11;
  • Луцьк +9...+11;
  • Рівне +9...+11;
  • Житомир +12…+14;
  • Вінниця +12…+14;
  • Одеса +17…+19;
  • Миколаїв +22…+24;
  • Херсон +22…+24;
  • Сімферополь +19…+21;
  • Кропивницький +22…+24;
  • Черкаси +20…+22;
  • Чернігів +19...+21;
  • Суми +20...+22;
  • Полтава +20…+22;
  • Дніпро +21…+23;
  • Запоріжжя +21…+23;
  • Донецьк +23…+25;
  • Луганськ +23…+25;
  • Харків +23…+25.


Прогноз погоди на 1 жовтня / Укргідрометцентр