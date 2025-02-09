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24 Канал Новини України Морози не відступають: прогноз погоди в Україні на 10 лютого
9 лютого, 14:41
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Морози не відступають: прогноз погоди в Україні на 10 лютого

Дмитро Усик
Основні тези
  • 10 лютого в Україні очікується хмарна погода без опадів, місцями ожеледиця, вітер північно-східний 3-8 м/с.
  • Температура вночі -6...-11, вдень -1...-6, у Карпатах холодніше, в західних та південних областях місцями до +3...+8.

У понеділок, 10 лютого, морози не планують відступати. У низці регіонів буде ожеледиця, однак опадів все ж не прогнозують.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 10 лютого

За данними синоптиків, 10 лютого по Україні очікується хмарна погода, проте з проясненнями. Опадів не прогнозується. На дорогах східних, більшості центральних та Сумської областей місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі опускатиметься до -6...-11, в Карпатах буде прохолодніше – -10...-15. Вдень позначки термометра показуватимуть -1...-6, у західних та південних областях від -2 до +3, на Закарпатті +3...+8.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ -6...-4;
  • Ужгород +5...+7;
  • Львів +1...+3;
  • Івано-Франківськ 0...+2;
  • Тернопіль 0...+2;
  • Чернівці 0...+2;
  • Хмельницький 0...+2;
  • Луцьк 0...+2;
  • Рівне 0...+2;
  • Житомир -4...-2;
  • Вінниця -3...-1;
  • Одеса -1...+1;
  • Миколаїв -1...+1;
  • Херсон -1...+1;
  • Сімферополь -1...+1;
  • Кропивницький -3...-1;
  • Черкаси -3...-1;
  • Чернігів -4...-2;
  • Суми -4...-2;
  • Полтава -3...-1;
  • Дніпро -3...-1;
  • Запоріжжя -1...+1;
  • Донецьк -4...-2;
  • Луганськ -5...-3;
  • Харків -5...-3.

Прогноз погоди в Україні на 10 лютого / Укргідрометцентр