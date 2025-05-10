Дощі, місцями буде мокрий сніг: прогноз погоди на 11 травня

Погода в Україні у неділю, 11 травня, буде хмарною з проясненнями. Для більшості областей синоптики прогнозують опади, місцями мокрий сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру. Значних змін у температурних показниках не очікують.

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Якою буде погода в Україні 11 травня

За даними синоптиків, вночі у північних, більшості західних, центральних областей прогнозують опади, вдень в Україні очікують помірні дощі. Водночас у південно-східній частині також місцями можливі невеликі дощі.

Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла. Вдень синоптики прогнозують від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та сході 13 – 18.

На високогір'ї Карпат, згідно з оприлюдненою інформацією, можливий помірний, вночі місцями значний мокрий сніг. Там температура вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу, вдень очікується від 1 до 4 градусів тепла.

Температура у великих містах

Київ +12...+14;

Ужгород +11...+13;

Львів +11...+13;

Івано-Франківськ +11...+13;

Тернопіль+11...+13;

Чернівці +11...+13;

Хмельницький +11...+13;

Луцьк +11...+13;

Рівне +11...+13;

Житомир +11...+13;

Вінниця +11...+13;

Одеса +16...+18;

Миколаїв +15...+17;

Херсон +16...+18;

Сімферополь +15...+17;

Кропивницький +12...+14;

Черкаси +11...+13;

Чернігів +12...+14;

Суми +11...+13;

Полтава +11...+13;

Дніпро +12...+14;

Запоріжжя +15...+17;

Донецьк +14...+16;

Луганськ +14...+16;

Харків +11...+13.



Прогноз погоди в Україні на 11 травня / Карта Укргідрометцентру