Дощі, місцями буде мокрий сніг: прогноз погоди на 11 травня
Погода в Україні у неділю, 11 травня, буде хмарною з проясненнями. Для більшості областей синоптики прогнозують опади, місцями мокрий сніг.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру. Значних змін у температурних показниках не очікують.
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Якою буде погода в Україні 11 травня
За даними синоптиків, вночі у північних, більшості західних, центральних областей прогнозують опади, вдень в Україні очікують помірні дощі. Водночас у південно-східній частині також місцями можливі невеликі дощі.
Вітер рухатиметься у північно-західному напрямку, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла. Вдень синоптики прогнозують від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та сході 13 – 18.
На високогір'ї Карпат, згідно з оприлюдненою інформацією, можливий помірний, вночі місцями значний мокрий сніг. Там температура вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу, вдень очікується від 1 до 4 градусів тепла.
Температура у великих містах
- Київ +12...+14;
- Ужгород +11...+13;
- Львів +11...+13;
- Івано-Франківськ +11...+13;
- Тернопіль+11...+13;
- Чернівці +11...+13;
- Хмельницький +11...+13;
- Луцьк +11...+13;
- Рівне +11...+13;
- Житомир +11...+13;
- Вінниця +11...+13;
- Одеса +16...+18;
- Миколаїв +15...+17;
- Херсон +16...+18;
- Сімферополь +15...+17;
- Кропивницький +12...+14;
- Черкаси +11...+13;
- Чернігів +12...+14;
- Суми +11...+13;
- Полтава +11...+13;
- Дніпро +12...+14;
- Запоріжжя +15...+17;
- Донецьк +14...+16;
- Луганськ +14...+16;
- Харків +11...+13.
Прогноз погоди в Україні на 11 травня / Карта Укргідрометцентру