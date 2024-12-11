Буде холодно та сніжитиме: прогноз погоди в Україні на 12 грудня

У четвер, 12 грудня, очікується прохолодна погода. Синоптики прогнозують, що у деяких регіонах буде сніжити.

Неба над Україною буде вкрите хмарами. Крім цього, передбачають також опади, пише 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

У цей день можливі невеликі опади переважно у вигляді снігу. На півдні та сході країни також можливий помірний дощ з мокрим снігом, у більшості центральних та Харківській областях вночі подекуди ожеледь та налипання мокрого снігу.

Вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях опадів не прогнозується. В Україні, крім півдня та південного сходу, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно – західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі та вдень від -4 градусів +1 градуса, на півдні та південному сході країни 0...+5 градусів тепла; на високогір'ї Карпат вночі +3...+8 градусів, вдень -1...-6 градусів морозу.

Якою буде погода в Києві та області

У столиці та області буде хмарно️. Вночі можливий невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно – західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі та вдень коливатиметься від -4 градусів до +1 градуса. У Києві протягом доби -1...-3 градуси морозу.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулицях.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ -3 – -1

Ужгород 0 – +2

Львів -1 – +1

Івано-Франківськ +1 – -1

Тернопіль 0 – -2

Чернівці 0 – -2

Хмельницький 0 – -2

Луцьк 0 – +2

Рівне 0 – -2

Житомир 0 – -2

Вінниця 0 – +2

Одеса +1 – +3

Миколаїв +2 – +4

Херсон +2 – +4

Сімферополь +3 – +5

Кропивницький -1 – +1

Черкаси 0 – +2

Чернігів 0 – -2

Суми 0 – -2

Полтава +1 – +1

Дніпро 0 – +2

Запоріжжя +1 – +3

Донецьк +1 – +3

Луганськ 0 – +2

Харків -1 – +1



Прогноз погоди на 12 грудня / Укргідрометцентр