Опади та хмарність по всій території України: погода на 15 листопада

У середу, 15 листопада, в Україні очікується досить холодна та волога погода. По всій території пройдуть дощі.

Небо над Україною буде похмурим, хоча сонячні промені час від часу будуть пробиватися через завісу хмар. Крім цього, по всій території країни очікуються опади.

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Якою буде погода в Україні

Вночі у південно – східних, Харківській та Сумській областях, вдень в західних, Житомирській, Вінницькій, південних областях та Криму помірний дощ. Однак опади пройдуть і на решті території, проте там дощ буде невеликим.

Вітер південно – західний. На Правобережжі він переходитиме на північно – західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі +4...+9 градусів, у південній частині +6...+11. Натомість вдень повітря прогріється до +7...+12 градусів, в Криму до +16.

В Карпатах синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. Місцями пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду на дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі та вдень від -1 градусу до +4.

Якою буде погода в столиці та області

У Києві та області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Часом невеликий дощ.

Вітер південно – західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура на Київщині вночі +4...+9 градусів, вдень +7...+12. Натомість у Києві трохи тепліше: вночі +5...+7 градусів, вдень +9...+11.

Погода в обласних центрах

Київ +9...+11

Ужгород +10...+12

Львів +10...+12

Івано-Франківськ +10...+12

Тернопіль +10...+12

Чернівці +10...+12

Хмельницький +10...+12

Луцьк +10...+12

Рівне +10...+12

Житомир +9...+11

Вінниця +9...+11

Одеса +10...+12

Миколаїв +10...+12

Херсон +10...+12

Сімферополь +13...+15

Кропивницький +10...+12

Черкаси +10...+12

Чернігів +9...+11

Суми +9...+11

Полтава +9...+11

Дніпро +9...+11

Запоріжжя +10...+12

Донецьк +10...+12

Луганськ +8...+10

Харків +9...+11



Погода на 15 листопада / Укргідрометцентр

Попередження про гідрологічні явища

15-16 листопада на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води над рівнями на 0,3 – 1,5 метра, без негативних наслідків. У нижній течії річки Боржава – на 1,5 – 2,0 метра з початковим виходом води на заплаву. Рівень небезпеки – жовтий