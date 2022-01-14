Шквальний вітер й надалі вируватиме: прогноз погоди на 15 січня

Погода в Україні у суботу, 15 січня, буде доволі вітряною. Від цього й прохолода стане більш відчутною. У більшості регіонів – сухо, сніжитиме тільки у частині східних і північних областей.

На Заході температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +3 градусів, морози до -1 прогнозують тільки на Волині. Однак вночі температура повітря у всіх західних регіонах опуститься до -1...-3.

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Прогноз синоптиків

Найтепліша ситуація, як завжди, складеться на Півдні. Зокрема, в Одеській, Миколаївській областях та окупованому Криму вдень – +2...+4. Хоча вночі можливі морози до -1 градуса.

У Центрі, на Півночі та Сході обіцяють -1...-2 градуси. Крім того, у низці регіонів випаде мокрий сніг:

Чернігівщина,

Сумщина,

Полтавщина,

Харківщина,

Луганщина,

Донеччина.

В інших областях опади малоймовірні. У Києві денна температура становитиме 0...+2, нічна – 0...-2. У столиці вночі теж може бути мокрий сніг.

В Україні – все ще вітряно

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що у суботу сильний вітер ще не покидатиме межі України. Все через протистояння антициклону Carlos та циклону Famke. За словами Діденко, надалі вітер слабшатиме, проте 17 – 18 січня – знову посилиться.

Крім того, Діденко зауважила, що дороги скує ожеледиця, зокрема, в Києві.

Погода у містах України 14 січня

Ужгород – +1...+3

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – -1...+1

Рівне – 0...+2

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +2...+4

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +1...+3

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...+1

Суми – 0...-2

Полтава – -1...+1

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – 0...+2

Луганськ – 0...-2

Харків – -1...+1

Київ – 0...+2



Погода 15 січня / Карта Укргідрометцентру