Половину України накриють дощі: прогноз погоди на 15 жовтня

Погода в Україні у неділю, 15 жовтня, буде теплою. Жителям багатьох областях варто подбати про парасольки через високу ймовірність опадів.

У неділю вітер буде південно-західним. На Заході та Півночі він вдень змінить напрямок на північно-західний. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів на секунду. У західних областях можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду.

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Якою буде погода 15 жовтня

В Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень на Заході, Півночі та місцями у Центрі можливі дощі. Згідно з прогнозом синоптиків, у Карпатському регіоні сильно дощитиме. На решті території нашої держави не очікуються опади.

Найпрохолодніше у неділю буде на Заході, де вдень температура становитиме +10…+14. У Карпатах буде +4…+9. На Півночі очікується +14…+17. На Сході буде +18…+20. У Центрі стовпчики термометрів показуватимуть +17…+22. Найтепліше буде на Півдні, де очікується +19…+24.

Температура в обласних центрах

Київ +14...+16

Ужгород +12...+14

Львів +10...+12

Івано-Франківськ +11...+13

Тернопіль +10...+12

Чернівці +11...+13

Хмельницький +11...+13

Луцьк +12...+14

Рівне +12...+14

Житомир +13...+15

Вінниця +15...+17

Одеса +22...+24

Миколаїв +21...+23

Херсон +19...+21

Сімферополь +19...+21

Кропивницький +20...+22

Черкаси +20...+22

Чернігів +15...+17

Суми +15...+17

Полтава +17...+19

Дніпро +19...+21

Запоріжжя +18...+20

Донецьк +18...+20

Луганськ +18...+20

Харків +18...+20



Прогноз погоди в Україні на 15 жовтня / Карта Укргідрометцентру