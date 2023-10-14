Половину України накриють дощі: прогноз погоди на 15 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 15 жовтня, буде теплою. Жителям багатьох областях варто подбати про парасольки через високу ймовірність опадів.
У неділю вітер буде південно-західним. На Заході та Півночі він вдень змінить напрямок на північно-західний. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів на секунду. У західних областях можливі пориви до 15 – 20 метрів на секунду.
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Якою буде погода 15 жовтня
В Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень на Заході, Півночі та місцями у Центрі можливі дощі. Згідно з прогнозом синоптиків, у Карпатському регіоні сильно дощитиме. На решті території нашої держави не очікуються опади.
Найпрохолодніше у неділю буде на Заході, де вдень температура становитиме +10…+14. У Карпатах буде +4…+9. На Півночі очікується +14…+17. На Сході буде +18…+20. У Центрі стовпчики термометрів показуватимуть +17…+22. Найтепліше буде на Півдні, де очікується +19…+24.
Температура в обласних центрах
- Київ +14...+16
- Ужгород +12...+14
- Львів +10...+12
- Івано-Франківськ +11...+13
- Тернопіль +10...+12
- Чернівці +11...+13
- Хмельницький +11...+13
- Луцьк +12...+14
- Рівне +12...+14
- Житомир +13...+15
- Вінниця +15...+17
- Одеса +22...+24
- Миколаїв +21...+23
- Херсон +19...+21
- Сімферополь +19...+21
- Кропивницький +20...+22
- Черкаси +20...+22
- Чернігів +15...+17
- Суми +15...+17
- Полтава +17...+19
- Дніпро +19...+21
- Запоріжжя +18...+20
- Донецьк +18...+20
- Луганськ +18...+20
- Харків +18...+20
Прогноз погоди в Україні на 15 жовтня / Карта Укргідрометцентру