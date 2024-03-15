Трохи потеплішає, майже без дощів: прогноз погоди на 16 березня

Погода в суботу, 16 березня тимчасово порадує незначним підвищенням температури. У більшості областей прогнозують відсутність опадів.

При цьому переважно небо над Україною буде хмарним, лише з тимчасовими проясненнями. Дощ може застати зненацька лиш жителів південних регіонів.

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Погода по Україні

Синоптики очікують, що небо 16 березня буде хмарним, проте з проясненнями. На Півдні України місцями можливий невеликий дощ, на решті території буде без опадів. Окрім цього, вночі та вранці на Прикарпатті та у більшості центральних областей туман.

Очікується помірний південний та південно-східний вітер. Його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

За прогнозами метеорологів, вночі температура коливатиметься у межах від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, на узбережжі морів трохи тепліше – до 2 – 7 градусів. Вдень 6 – 11 градусів тепла, на Заході країни до 15 градусів.

Попередження від синоптиків

Синоптики попереджають, що 16 березня у деяких регіонах України будуть складні метеорологічні умови. Вночі та вранці на Прикарпатті та у центральних (крім Полтавської) областях туман, видимість сягатиме 200 – 500 метрів. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

У яких областях прогнозують погіршення видимості / Укргідрометцентр

Денна температура в обласних центрах

Київ +7...+9

Ужгород +13...+15

Львів +13...+15

Івано-Франківськ +13...+15

Тернопіль +13...+15

Чернівці +12...+14

Хмельницький +11...+13

Луцьк +12...+14

Рівне +12...+14

Житомир +9...+11

Вінниця +10...+8

Одеса +11...+13

Миколаїв +10...+12

Херсон +10...+12

Сімферополь +9...+11

Кропивницький +9...+11

Черкаси +9...+11

Чернігів +8...+10

Суми +6...+8

Полтава +7...+9

Дніпро +8...+10

Запоріжжя +10...+12

Донецьк +8...+10

Луганськ +7...+9

Харків +8...+10

Прогноз погоди в Україні на 16 березня / Карта Укргідрометцентру