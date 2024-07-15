До +39 і довгожданий дощ в частині регіонів: прогноз погоди на 16 липня

Спека не вщухає і змушує знемагати від високих температур. На більшості території зберігається надзвичайна пожежна небезпека.

Лікарі дають поради, як пережити спеку. Дуже важливо пити багато води та носити головні убори.

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Прогноз погоди в Україні 16 липня

Синоптики прогнозують спекотну погоду з температурою вночі +19...+24 градуси, у південній частині до +27; вдень буде сильна спека +35...+39 градусів.

У південних, більшості східних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями надзвичайна спека +40...+41; у західних областях +30...+34, місцями сильна спека +35...+36 (у Карпатах вночі +16...+21, вдень +25...+30 градусів).

Вночі у західних, вдень і північних та центральних областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Погода в Києві та столичному регіоні

Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура по області вночі +19...+24 градусів, удень сильна спека +35...+38; у Києві вночі +22...+24, вдень сильна спека +35...+37. Вітер північно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.

Попередження про пожежну небезпеку

16 – 18 липня в Україні (окрім більшості західних областей) надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



Пожежна небезпека в Україні 16 липня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +35...+37

Ужгород +32...+34

Львів +32...+33

Івано-Франківськ +32...+34

Тернопіль +32...+34

Чернівці +34...+36

Хмельницький +33...+35

Луцьк +31...+33

Рівне +30...+32

Житомир +34...+36

Вінниця +37...+39

Одеса +37...+39

Миколаїв +37...+39

Херсон +37...+39

Сімферополь +37...+39

Кропивницький +37...+39

Черкаси +36...+38

Чернігів +34...+36

Суми +33...+35

Полтава +36...+38

Дніпро +37...+39

Запоріжжя +37...+39

Донецьк +35...+37

Луганськ +34...+36

Харків +35...+37



Прогноз погоди в Україні на 16 липня / Укргідрометцентр