Похолодання і навіть мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 16 жовтня

15 жовтня 2023, 14:32
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні 16 жовтня буде прохолодною, дощовою і навіть з мокрим снігом. Новий тиждень розпочнеться з похолодання у всіх регіонах Украни.

Понеділок в Україні буде хмарним з проясненнями. Дощі, вночі у центральних та місцями північних областях, вдень подекуди на Полтавщині, Сумщині та Харківщині значні дощі. Лише у південно-східних областях вночі без опадів.

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В Україні різко похолодає

Температура у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі +6+11, вдень +11+16, на Донеччині та Луганщині до +18. На решті території вночі +3+8, вдень +7+12.

У Карпатах дощ та мокрий сніг; температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень до +5 тепла.

У Києві 16 жовтня, буде дощ та різке похолодання. Вдень у столиці буде лише близько +10 градусів.

У Київській області вночі очікується помірний, а місцями значний дощ. Вдень буде невеликий дощ.

Температура в обласних центрах

  • Київ +9...+11
  • Ужгород +9...+11
  • Львів +7...+9
  • Івано-Франківськ +7...+9
  • Тернопіль +7...+9
  • Чернівці +8...+10
  • Хмельницький +7...+9
  • Луцьк +7...+9
  • Рівне +7...+9
  • Житомир +8...+10
  • Вінниця +8...+10
  • Одеса +13...+15
  • Миколаїв +13...+15
  • Херсон +13...+15
  • Сімферополь +14...+16
  • Кропивницький +11...+13
  • Черкаси +9...+11
  • Чернігів +9...+11
  • Суми +7...+9
  • Полтава +9...+11
  • Дніпро +10...+12
  • Запоріжжя +13...+15
  • Донецьк +14...+16
  • Луганськ +15...+17
  • Харків +13...+15


Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Михайло Гема