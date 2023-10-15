Похолодання і навіть мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 16 жовтня

Погода в Україні 16 жовтня буде прохолодною, дощовою і навіть з мокрим снігом. Новий тиждень розпочнеться з похолодання у всіх регіонах Украни.

Понеділок в Україні буде хмарним з проясненнями. Дощі, вночі у центральних та місцями північних областях, вдень подекуди на Полтавщині, Сумщині та Харківщині значні дощі. Лише у південно-східних областях вночі без опадів.

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В Україні різко похолодає

Температура у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі +6+11, вдень +11+16, на Донеччині та Луганщині до +18. На решті території вночі +3+8, вдень +7+12.

У Карпатах дощ та мокрий сніг; температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень до +5 тепла.

У Києві 16 жовтня, буде дощ та різке похолодання. Вдень у столиці буде лише близько +10 градусів.

У Київській області вночі очікується помірний, а місцями значний дощ. Вдень буде невеликий дощ.

Температура в обласних центрах

Київ +9...+11

Ужгород +9...+11

Львів +7...+9

Івано-Франківськ +7...+9

Тернопіль +7...+9

Чернівці +8...+10

Хмельницький +7...+9

Луцьк +7...+9

Рівне +7...+9

Житомир +8...+10

Вінниця +8...+10

Одеса +13...+15

Миколаїв +13...+15

Херсон +13...+15

Сімферополь +14...+16

Кропивницький +11...+13

Черкаси +9...+11

Чернігів +9...+11

Суми +7...+9

Полтава +9...+11

Дніпро +10...+12

Запоріжжя +13...+15

Донецьк +14...+16

Луганськ +15...+17

Харків +13...+15



Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня / Карта Укргідрометцентру