Похолодання і навіть мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 16 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні 16 жовтня буде прохолодною, дощовою і навіть з мокрим снігом. Новий тиждень розпочнеться з похолодання у всіх регіонах Украни.
Понеділок в Україні буде хмарним з проясненнями. Дощі, вночі у центральних та місцями північних областях, вдень подекуди на Полтавщині, Сумщині та Харківщині значні дощі. Лише у південно-східних областях вночі без опадів.
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В Україні різко похолодає
Температура у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі +6+11, вдень +11+16, на Донеччині та Луганщині до +18. На решті території вночі +3+8, вдень +7+12.
У Карпатах дощ та мокрий сніг; температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень до +5 тепла.
У Києві 16 жовтня, буде дощ та різке похолодання. Вдень у столиці буде лише близько +10 градусів.
У Київській області вночі очікується помірний, а місцями значний дощ. Вдень буде невеликий дощ.
Температура в обласних центрах
- Київ +9...+11
- Ужгород +9...+11
- Львів +7...+9
- Івано-Франківськ +7...+9
- Тернопіль +7...+9
- Чернівці +8...+10
- Хмельницький +7...+9
- Луцьк +7...+9
- Рівне +7...+9
- Житомир +8...+10
- Вінниця +8...+10
- Одеса +13...+15
- Миколаїв +13...+15
- Херсон +13...+15
- Сімферополь +14...+16
- Кропивницький +11...+13
- Черкаси +9...+11
- Чернігів +9...+11
- Суми +7...+9
- Полтава +9...+11
- Дніпро +10...+12
- Запоріжжя +13...+15
- Донецьк +14...+16
- Луганськ +15...+17
- Харків +13...+15
Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня / Карта Укргідрометцентру