До -18 градусів уночі: прогноз погоди на 18 лютого

У вівторок, 18 лютого, Україну накриють сильні нічні морози. Найтепліше вночі буде на Півдні та на Закарпатті, до -5 градусів. Удень також буде мороз без снігу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах, тож будьте обережні.

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Прогноз погоди в Україні

Буде мінлива хмарність без опадів. На дорогах, крім Закарпаття та Криму, місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі -11...-16 градусів, на північному сході та сході країни -15...-20; вдень -1...-6, на високогір'ї Карпат до -10; на Закарпатті, у південних областях та Криму вночі -6...-11, вдень близько нуля.

Прогноз погоди у Києві та в столичному регіоні

Тут також мінлива хмарність без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура по області вночі -11...-16, вдень -1...-6; у Києві вночі -11...-13, вдень -2...-4.

Погода в обласних центрах

Київ -4...-2

Ужгород -1...+1

Львів -4...-2

Івано-Франківськ -4...-2

Тернопіль -4...-2

Чернівці -4...-2

Хмельницький -4...-2

Луцьк -4...-2

Рівне -4...-2

Житомир -4...-2

Вінниця -4...-2

Одеса -1...+1

Миколаїв -1...+1

Херсон -1...+1

Сімферополь -1...+1

Кропивницький -4...-2

Черкаси -4...-2

Чернігів -5...-3

Суми -6...-4

Полтава -5...-3

Дніпро -4...-2

Запоріжжя -1...+1

Донецьк -7...-5

Луганськ -7...-5

Харків -5...-3



Прогноз погоди в Україні на 18 лютого / Укргідрометцентр

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