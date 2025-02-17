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24 Канал Новини України До -18 градусів уночі: прогноз погоди на 18 лютого
17 лютого, 15:23
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До -18 градусів уночі: прогноз погоди на 18 лютого

Ірина Чеботнікова

У вівторок, 18 лютого, Україну накриють сильні нічні морози. Найтепліше вночі буде на Півдні та на Закарпатті, до -5 градусів. Удень також буде мороз без снігу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах, тож будьте обережні.

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Прогноз погоди в Україні

Буде мінлива хмарність без опадів. На дорогах, крім Закарпаття та Криму, місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі -11...-16 градусів, на північному сході та сході країни -15...-20; вдень -1...-6, на високогір'ї Карпат до -10; на Закарпатті, у південних областях та Криму вночі -6...-11, вдень близько нуля.

Прогноз погоди у Києві та в столичному регіоні

Тут також мінлива хмарність без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура по області вночі -11...-16, вдень -1...-6; у Києві вночі -11...-13, вдень -2...-4.

Погода в обласних центрах

  • Київ -4...-2
  • Ужгород -1...+1
  • Львів -4...-2
  • Івано-Франківськ -4...-2
  • Тернопіль -4...-2
  • Чернівці -4...-2
  • Хмельницький -4...-2
  • Луцьк -4...-2
  • Рівне -4...-2
  • Житомир -4...-2
  • Вінниця -4...-2
  • Одеса -1...+1
  • Миколаїв -1...+1
  • Херсон -1...+1
  • Сімферополь -1...+1
  • Кропивницький -4...-2
  • Черкаси -4...-2
  • Чернігів -5...-3
  • Суми -6...-4
  • Полтава -5...-3
  • Дніпро -4...-2
  • Запоріжжя -1...+1
  • Донецьк -7...-5
  • Луганськ -7...-5
  • Харків -5...-3


Прогноз погоди в Україні на 18 лютого / Укргідрометцентр

Про прогноз погоди на тиждень читайте тут.