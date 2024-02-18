Хмарність та місцями невеликі дощі із мокрим снігом: прогноз погоди на 19 лютого

У понеділок, 19 лютого, в Україні буде доволі тепло. Також у більшості областей обійдеться без опадів.

Небо над Україною буде вкрито хмарами, однак будуть прояснення. У деяких регіонах синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ.

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Якою буде погода в Україні

Вночі у південно – східній частині та вдень на крайньому заході країни можливий невеликий мокрий сніг та дощ. Водночас на решті території без опадів. Вітер північний з переходом на південно – східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі опуститься до -1...-6 градусів, у північно – східних областях до -9 градусів морозу, у південній частині температура буде триматись на 0 градусів, а вдень від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла. У західних областях очікується +2...+7 градусів тепла.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області також буде хмарно з проясненнями, однак без опадів️. Вітер північний з переходом на південно – східний ️, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі від -1...-6 градусів морозу, а вдень від +2 градусів до +3 градусів тепла. У Києві температура вночі опуститься до -3...-5 градусів морозу, вдень 0...+2 градуси тепла.

Якою буде погода в містах України

Київ – 0…+2

Ужгород – +6…+8

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +3…+5

Рівне – +3…+5

Житомир – 0…+2

Вінниця – +1…+3

Одеса – +2…+4

Миколаїв – +1…+3

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +1…+3

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – +1…+3

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…+1

Полтава – -1…+1

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -1…+1

Луганськ – 0…-2

Харків – -1…+1



Прогноз погоди на 19 лютого 2024 року / Укргідрометцентр